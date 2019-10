Pionta, un patrimonio naturalistico e architettonico della cultura cittadina tutto da preservare”. Le considerazioni e l’appello del professor Sebastiano Roberto

Sebastiano Roberto è professore di Storia dell’architettura moderna al campus del Pionta. E proprio al Pionta tiene in particolar modo, perchè, come ha spiegato ai nostri microfoni è un patrimonio naturalistico e architettonico della città di Arezzo. Da preservare. Il verde, così come alcuni edifici, che con il trascorrere degli anni sono andati in malora, ma sono una testimonianza storica straordinaria di quello che c’era, ossia l’ex manicomio, una struttura che per anni è stata tra le principali in Italia.

Una memoria storica che l’Università sta continuando a costruire e ricostruire.

Per questo ci ha concesso delle riflessioni sul tema e, in certo senso, ha lanciato un appello affinchè questo patrimonio venga ancor più tutelato, ma soprattutto non se ne perdano le tracce delle sue origini.