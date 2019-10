Pizzicati alla guida ubriachi provocano incidenti, due giovani denunciati

Due gli episodi accertati nei giorni scorsi dai Carabinieri. Il primo vede protagonista una ragazza di 19 anni, marchigiana, residente nel comune di Badia Tedalda, coinvolta in un sinistro stradale avvenuto in Pieve Santo Stefano sulla SR 258 è risultata poi positiva agli accertamenti clinici per alcolemia con tasso superiore ai limiti di legge.

Il secondo episodio riguarda invece un 27enne biturgense coinvolto in un sinistro stradale in Sansepolcro; anche in questo caso, il giovane è risultato positivo agli accertamenti clinici per alcolemia.

Per i due giovani, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, sono scattati il ritiro della patente di guida finalizzato alla sospensione ed sequestro del veicolo.