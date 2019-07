Poker di conferme per l’Amen Scuola Basket Arezzo

L’Amen Scuola Basket Arezzo è lieta di comunicare che anche per la prossima stagione potrà annoverare tra le proprie fila quattro protagonisti della cavalcata vincente della promozione.

Claudio Castelli, Matteo Cutini, Raul Giommetti e Carlo Provenzàl tutti cresciuti nel vivaio amaranto saranno il cardine della rosa a disposizione di coach Milli per il campionato di C Gold 2019-2020.

Freschi protagonisti della vittoria in campionato, affronteranno con grande entusiasmo questa nuova stagione in una categoria che il solo Provenzàl ha disputato con la maglia del Valdisieve.

In questo modo la SBA avrà nuovamente anche in categoria superiore una forte identità aretina a conferma dell’obiettivo della società di crescere sfruttando il lavoro svolto dal proprio settore giovanile.

A malincuore l’Amen comunica inoltre che non faranno parte della rosa Giulio Bianchi dopo due campionati ad Arezzo, Lorenzo Dolfi ,Samuele Gramaccia che ha vestito la casacca aretina per 4 stagioni tra settore giovanile e prima squadra e Laurynas Kirlys.

A loro vanno i migliori ringraziamenti per l’impegno e l’attaccamento della maglia dimostrati nella loro permanenza in amaranto, saranno sempre ricordati come alfieri protagonisti di una squadra che ha ottenuto un risultato straordinario.