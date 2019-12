Ponte Buriano, Ceccarelli fa il punto. “Ci stiamo lavorando, l’impegno c’è ma le risorse ancora non ci sono”

“Non è serio dare per acquisito un risultato quando ancora non siamo arrivati al traguardo e, soprattutto, quando il risultato è ottenuto grazie al lavoro di altri, che ancora sono impegnati per ottenerlo”. Così l’assessore ai trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli entra nel merito delle polemiche sulle risorse per Ponte Buriano, innescate dall’annuncio dei 5 Sstelle Gagnarli e Giannarelli che hanno date per arrivate le risorse. Annuncio su cui la presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai ha poi gettato acqua sul fuoco. “Credo sia necessario fare chiarezza – spiega Ceccarelli – per rispetto dei cittadini e delle imprese che sono interessate alla realizzazione di quest’opera.

Il percorso che è stato intrapreso dopo l’insediamento del nuovo governo, nel corso di un incontro fra me e la presidente della provincia alla presidenza del Coniglio dei ministri, insieme ai tecnici dei ministeri competenti, non si è ancora concluso. Nel corso di quell’incontro, che ha preso atto di quanto è stato fin qui fatto, il governo ha preso l’impegno ad individuare 3,4 milioni che serviranno per il guado provvisorio e il progetto del nuovo ponte, ai quali dovranno aggiungersi successivamente le risorse per la realizzazione”.

Le risorse, spiega l’assessore, potrebbero essere trovate con la rimodulazione dei fondi Fsc (fondo per lo sviluppo e la coesione) che sarà decisa a gennaio, quando si riunirà la cabina di regia del fondo. “Solo a quel punto potremo dire che davvero i soldi ci sono”.