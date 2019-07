Porta del Foro: tutto pronto per la “Cena dellla Vittoria”

Porta del Foro ha trionfato nella 138esima edizione della Giostra del Saracino, conquistando la 27° Lancia d’oro della propria storia. Da quel 22 giugno i giallo cremisi non hanno mai smesso di festeggiare. Adesso è arrivato il momento più atteso, la “Cena della Vittoria”, che si svolgerà venerdì 12 luglio dalle ore 20:00 in piazza della Badia, location molto apprezzata da tutti i quartieristi.

Il menù prevede un aperitivo a buffet fantasia dello chef, risotto allo zafferano e pecorino di Pienza sfumato al vermentino, ravioli ricotta e spinaci con ragù rosso toscano e filetto di maiale in crosta di rigatino stagionato con riduzione al vin santo con contorno di patate arrosto e insalata. Per concludere una bella fetta della torta della vittoria. Le bevande sono comprese nel prezzo: 35 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini fino a 10 anni e gratis per tutti coloro che hanno meno di 4 anni.

Il servizio catering è curato da Manerchia Eventi.

Piazza della badia è pronta ad accogliere circa 1200 chimere pronte a festeggiare la tanto attesa Lancia d’oro, dopo quasi dodici anni di digiuno.

Sono aperte le prenotazioni al numero 3332281942 (Enrico) o direttamente presso il circolo di vicolo della Palestra aperto tutte le sere.