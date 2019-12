Procedure ed effetti dell’Allineamento spirituale

Venerdì 10 gennaio alle ore 17.00, presso la Sala del Consiglio Comunale in Piazza Signorelli a Cortona, si terrà la conferenza sulle procedure e sugli effetti dell’Allineamento Spirituale. Il relatore sarà Fabio Guido Pea, guaritore spirituale che racconta: “I processi di guarigione spirituale si manifestano attraverso lo spirito che è dentro ognuno di noi; solo fino a poco più di cento anni fa, non si parlava di nevrosi, di ossessioni, di inconscio poiché si riteneva che l’uomo fosse solo “corpo”. Poi alcuni esploratori hanno iniziato ad indagare la psiche, le ansie, i traumi e a distanza di quasi cinquant’anni questa è diventata una branca ufficiale della medicina. Oggi sta succedendo lo stesso tipo di processo su un livello differente: si inizia a parlare e a lavorare sugli stati di coscienza e sulle manifestazioni di processi guidati dallo spirito di ognuno. La cosa straordinaria è che questi tipi di processi sono in grado di intervenire sulla materia, quindi anche sul corpo fisico secondo delle leggi che non rispettano le leggi lineari della fisica e per questo risultano meno comprensibili”.

Guaritori spirituali?

Il guaritore spirituale non è necessariamente un medico o un praticante di medicina alternativa perché le guarigioni spirituali sono l’attivazione di processi energetici. I trattamenti non sostituiscono la visita dal medico, non vengono fatte diagnosi. I guaritori spirituali sono uomini che esplorano e studiano la coscienza e lo spirito dell’uomo. Hanno constatato come da questi livelli “sottili” sia possibile attivare dei processi in grado di consolidare uno stato permanente di pace e di benessere mentale e psicofisico. Ogni nazione, ogni razza, ogni popolo ha sempre riconosciuto e tramandato le conoscenze di medicina legate alla propria cultura. Negli ultimi anni centinaia di persone hanno scelto di dedicare il proprio tempo e le proprie risorse per diventare guaritori spirituali e, grazie ad ognuno di loro, si stima che nel solo anno 2018, oltre 16.000 persone abbiano ricevuto almeno un trattamento energetico di guarigione spirituale. La prima domanda da porsi è legata al concetto di benessere: “Quanto ci sto bene in questa vita?” Questo perché alla “salute” (nel senso di assenza di disturbi o dolori o patologie) non corrisponde un diretto livello di benessere e, al contrario, persone che vivono in un corpo “limitato”, spesso diventano per ognuno di noi, modelli di serenità e di pace. La verità è che, nonostante i passi da gigante fatti degli ultimi decenni in ogni ambito della ricerca, ciò che “non conosciamo” è infinitamente più ampio di ciò che pensiamo di conoscere. Di cosa “realmente” siamo fatti, quali e quante siano le strutture energetiche di un essere umano, ancora non lo sappiamo. Di quanti “livelli”, e che tipo di informazioni siano depositate su ogni livello, ancor meno. Che tipo di frequenze influenzino tali strutture e in che modo, meno, meno.

È partendo da questa visione, che Fabio Guido Pea ha iniziato, in modo pragmatico, ad approcciarsi al mondo spirituale e alle sue manifestazioni. Come se questo fosse uno spazio “insondabile” in cui la mente è chiamata a registrare “il prima” e “il dopo”. Dove ciò che realmente conta non è “capire come accade” ma “che effetto produce sulla persona una determinata esperienza”. Per i guaritori spirituali, quindi, è fondamentale nutrire lo spirito oltre al corpo, perché il sistema immunitario è molto più potente quando si è in armonia con sé stessi. Il ruolo del guaritore? Ricordare alla persona che può essere serena e in pace e che se lo è, il corpo si adegua di conseguenza.