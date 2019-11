Progetto 5 annuncia un nuovo traguardo. La Cooperativa sociale si accredita nell’ambito dei servizi al lavoro per l’incrocio domanda/offerta

Progetto 5 da oggi è in grado di offrire il servizio di Incrocio Domanda/Offerta di Lavoro grazie al recente accreditamento regionale. Nello specifico l’accreditamento consente alla Cooperativa di erogare i servizi di orientamento, monitoraggio dei flussi del mercato di lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e incrocio domanda/offerta di lavoro per le professioni vicine alle attività che Progetto5 offre sul territorio.

Il servizio prevedrà l’apertura di uno sportello al pubblico presso l’Atelier di Piazza Andromeda 22 ad Arezzo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

“Siamo felici di assumere questo ruolo nel nostro territorio – commenta Alessio d’Aniello direttore di Progetto 5 – questo tipo di servizio andrà a corroborare la grande offerta che la nostra Cooperativa può vantare. Proprio grazie all’esperienza maturata negli anni nel settore socio-assistenziale e socio-educativo, grazie dunque all’osservatorio privilegiato che questa attività ci consente, saremo in grado di far incontrare professionisti e utenti puntando sulla garanzia della qualità dei contatti offerti”.

Nello specifico stiamo pensando di specializzarci nella ricerca di badanti domestiche per lunghi periodi o semplicemente in occasione di emergenza, ma anche servizi educativi di supporto a minori, dalla classica babysitter fino a un supporto psicologico più strutturato. E ancora ci sarà spazio per gli specialisti dell’animazione e dell’intrattenimento, così come per i formatori.

Basterà dunque recarsi presso lo sportello di Piazza Andromeda per candidarsi e offrire la propria professionalità e immettersi in una rete efficace e specializzata, ma anche per le famiglie sarà possibile conoscere ed incontrare Badanti e Baby Sitter precedentemente incontrate e selezionate dai professionisti di Progetto5.

“Ci piace l’idea di essere di aiuto a tutte quelle famiglie che vogliono mantenere il proprio caro nel suo ambiente e si mettono alla ricerca di un’assistente familiare senza nessun tipo di orientamento su come e dove muoversi – spiega Melania Faggionato presidente di Progetto5 – Sarà nostro compito far incontrare il bisogno tra chi è alla ricerca di un lavoro con il bisogno di chi ricerca personale competente”.