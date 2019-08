Proxima Academy fornirà una formazione preparatoria agli esami di ammissione ai Conservatori

Un doppio corso per imparare a scrivere canzoni e per prepararsi agli esami di Conservatorio. Proxima Music, già impegnata nell’insegnamento di canto e strumenti, amplia ulteriormente la propria attività e presenta due novità in vista del nuovo anno di lezioni al via da settembre, lanciando l’esperienza formativa di Proxima Song Writing e di Proxima Academy. La scuola, con sede presso il Liceo Scientifico di Arezzo, è animata dall’obiettivo di diversificare sempre più i propri percorsi formativi per consolidarsi come un punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica: da chi canta a chi suona, da chi è alle prime note a chi sogna una carriera professionale. In quest’ottica sono nati i due nuovi progetti per il 2019-2020.

Il corso di Proxima Song Writing rappresenta un’opportunità per strumentisti e cantanti interessati ad apprendere le tecniche per scrivere musiche e testi di una canzone. Le lezioni prevedono approfondimenti sulla metrica, sugli elementi di composizione, sulla lettura di uno spartito, sulla creatività, sull’armonia, sull’arrangiamento e sull’utilizzo delle nuove tecnologie finalizzate alla registrazione, favorendo anche un’interazione tra gli allievi e i musicisti degli altri corsi di Proxima Music per arrivare alla definizione di un vero e proprio brano. Proxima Academy è invece un percorso di specializzazione rivolto a coloro che necessitano di una preparazione mirata per superare gli esami di ammissione ai Conservatori, con la possibilità di approfondire sette diverse materie insieme a docenti esperti e qualificati: “Teoria e solfeggio”, “Armonia complementare”, “Teoria e analisi dell’armonia”, “Composizione”, “Musica elettronica”, “Storia della musica” e, infine, “Ear Training” per allenare l’orecchio all’ascolto dei suoni.

La bontà del percorso formativo proposto dalla scuola aretina è stata recentemente certificata dall’ammissione al triennio del Conservatorio “Cherubini” di Firenze del pianista diciannovenne Francesco Santini che, facendo affidamento sugli insegnamenti e sui consigli del maestro Ivan Collini, potrà ora godere di una preziosa opportunità formativa per una futura carriera artistica. Dal pianoforte è arrivata nei mesi scorsi anche una seconda soddisfazione, con il giovanissimo Michele Raiola che ad appena otto anni ha ottenuto un doppio riconoscimento nella rassegna musicale “Barulli” promossa dal Calcit al Circolo Artistico. L’allievo del maestro Marilena Fracassi ha infatti vinto il primo premio “Barulli” come esecutore più promettente della sua categoria d’età e il premio “Dicembrini” per l’esecutore più promettente tra tutti i finalisti delle varie categorie, meritando applausi per la propria preparazione. «Il panorama musicale è particolarmente variegato ed eterogeneo – spiega il direttore Alessandro Bertolino, – ma Proxima Music si sta organizzando per coprire sempre più ambiti didattici: per questo siamo particolarmente orgogliosi di poter presentare due progetti ambiziosi e innovativi come il Song Writing e l’Academy».