Puerto Sureño in concerto per la festa dei popoli a San Giovanni V.no

Ancora un concerto per questo lungo festival Orientoccidente e ancora una volta come proposta all’interno della manifestazione “La Città della Gioia 2019” di San Giovanni Valdarno. Domenica 15 settembre, alle ore 17, presso l’Oratorio Don Bosco (via Papa Giovanni XXIII, 2), per la serata conclusiva “Festa dei Popoli”, si terrà il concerto di Puerto Sureño.

Nati nel 2015 dall’incontro di quattro musicisti con diverse influenze musicali, Puerto Sureño, grazie proprio a questo connubio di esperienze, ha generato un incrocio di varie musiche del mondo che caratterizzano e colorano le sonorità del gruppo.

Quindi una serata di festa dal gusto sudamericano come un viaggio nelle vie soleggiate dei sud, in quegli anfratti in cui la spensieratezza si lega alla passione e i sorrisi ai pianti, in un connubio magico e in un immaginario sonoro senza frontiere: Buenos Aires, Messico, Cuba, Brasile, Salento, Sicilia ed oltre. Per dare il benvenuto alle danze e a sentimenti di pace e di fratellanza per tutti i Sud del Mondo…

Compongono la band: Niccolò Laconi (chitarra e voce); Chiara Di Gangi (fisarmonica, voce e guitarlele); Nicoletta Mecca (tromba), John Russo (congas e percussioni, flauto traverso).