“Quando c’è la necessità ma manca la voglia … il caso del villaggio Gattolino”

Dichiarazione del consigliere comunale Roberto Bardelli

Appena si arriva al villaggio Gattolino si nota immmediatamente la sagoma bianca di una costruzione non completata. Infatti, nonostante le grandi promesse, non mantenute da Arezzo Casa, purtroppo ancora non è concluso il lavoro del cantiere che doveva realizzare 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica e vari spazi da destinare a diverse attività sociali. L’ultima data di fine lavori era stata posticipata al 13 aprile 2018, come si legge nel cartello del cantiere, ma i mesi di ritardo sono già nove e del completamento dell’opera non c’è nessuna traccia. E non è una novità: Arezzo Casa negli anni ci ha abituato alla non gestione del bene pubblico, e questi sono i risultati.

Ma quello che più dispiace è che allungando i tempi in modo incomprensibile si rimanda ancora di più la possibilità, per quei cittadini che ne hanno necessità, di avere un’abitazione: bene primario e necessario.

Speriamo che Dindalini non sonnecchi ancora e si sbrighi a finire questa opera, qui c’è bisogno per chi ha bisogno.