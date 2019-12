Ragazzini gli svaligiano il negozio, ma lui gli dà la possibilità di rimediare. Refurtiva riconsegnata con lettera di scuse

“Venerdì ho subito un furto in negozio, piuttosto consistente. Guardando le registrazioni di videosorveglianza ho individuato gli autori in un gruppo di ragazzini. Quando il giorno dopo li ho ribeccati gli ho detto che se non riportavano il maltolto, lunedì avrei portato i video alla polizia, scegliendo quindi la strada di non denunciarli e dandogli una possibilità di pentimento visto che è Natale e considerata la giovane età e le ripercussioni che ci sarebbero state su di loro.

Oggi, a capo chino si sono presentati col bottino, ricevendo dal sottoscritto una lunga ramanzina su cosa è giusto e sbagliato nella vita, come se fossero i miei di figli. Dentro la busta ho trovato una lettera di scuse che sembra uscita dal libro cuore.

Non so se ho fatto la cosa giusta e abbiano imparato la lezione, ma ho fatto ciò che il mio cuore di padre imponeva”.

Con queste parole un negoziante di Saione, Angelo Rossi, che è anche consigliere comunale, ha raccontato la vicenda che gli è capitata. Un gesto, il suo, che forse sarà da lezione a questi ragazzini e che sicuramente non dimenticheranno.

In fondo sbagliando si impara e riconoscendo i propri errori, magari con l’aiuto di chi di anni ne ha un pò di più, si cresce.