Ricollocamento della mano e dello scettro sulla statua di Ferdinando III di Lorena chiusura veicolare del tratto tra via Ricasoli e piaggia del Murello

Comune di Arezzo: Dalle ore 8.30 di venerdì 2 agosto e fino al termine dei lavori, previsti per le ore 18.30 del giorno stesso, è stata disposta la temporanea chiusura veicolare del tratto di immissione posto tra via Ricasoli e piaggia del Murello, posizionato in destra rispetto alla statua di Ferdinando III di Lorena, (tratto meglio evidenziato dalla segnaletica stradale provvisoria in loco).

In virtù di tale provvedimento, piaggia del Murello sarà accessibile dal tratto di immissione posto in sinistra rispetto alla statua di Ferdinando III di Lorena

Questo provvedimento si è reso necessario a seguito del sopralluogo dei tecnici ed esperti del progetto per la riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo, sulla scultura raffigurante Ferdinando III di Lorena. Il monumento infatti necessita di urgenti interventi di manutenzione atti a ricollocare la mano e lo scettro della statua.