Ripartono le attività della Libera Università del Valdarno. Tutte le info su date e orari

Mentre stanno per riprendere le attività della Libera Università del Valdarno, continuano le iscrizioni dei cittadini ai vari corsi in programma in questa 7^ stagione di corsi, seminari, laboratori, organizzati per la stagione 2019-2020. Sono già centinaia le persone che si sono iscritte alle varie attività, mentre la presentazione ufficiale dell’anno accademico 2019-2020 organizzato dalla Libera Università del Valdarno si svolgerà venerdì 11 ottobre con inizio alle ore 16.30 presso la Sala della Filanda della Ginestra.

Alla cerimonia di inaugurazione interverrà il Dott. Sergio Vento, Diplomatico, ed ex Ambasciatore d’Italia a Belgrado, Parigi, Washington e Rappresentante Permanente alle Nazioni Unite a New York. Il Dott. Vento terrà una Lectio Magistralis dal titolo “L’Unione Europea dopo le elezioni del 26 maggio e la Brexit”. Prima di lui interverranno il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e il Presidente dell’Università la Prof.ssa Maria Carla Bazzini. Le parole dello scrittore e politico francese André Malraux “La cultura non si eredita, si conquista”, sono le parole guida della Libera Università del Valdarno nell’organizzazione dei corsi per questo nuovo anno accademico.

Tante sono le attività culturali e ricreative programmate nel corso dell’anno accademico che terminerà a maggio del 2020, suddivise in conferenze, corsi organizzati secondo aree tematiche, laboratori, attività collaterali, in base alla loro specificità e alla loro durata.

Le attività avranno inizio lunedì 11 0ttobre 2019 e si concluderanno venerdì 8 Maggio 2020 La metodologia utilizzata sarà costituita da lezioni frontali, lezioni interattive, esperienze laboratoriali, uso di proiezioni, strumenti multimediali, audizioni, visite sul campo.

Da ottobre a maggio sono previsti: 26 corsi, 28 laboratori, 7 conferenze, 13 visite guidate, la partecipazione a 3 spettacoli teatrali. Le iscrizioni si possono effetuare nei seguenti luoghi ed orari: il mercoledì dalle 16 alle 18 presso la segreteria dell’associazione posta in via Gramsci 122; il giovedì dalle 10 alle 12 presso il circolo M.C.L. posto in via Roma; il sabato dalle 10 alle 12 presso l’Urban Center (ufficio incomune) posto in via dei Mille. Per informazioni telefonare a 3283615386/3482254044/3663409627 o scrivere a: liberauniversitavaldarno@gmail.com – info@liberauniversitàdelvaldarno.it