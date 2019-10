Riprendono i lavori lungo la strada di Moncioni nel tratto compreso tra il bivio di Montemutati ed il bivio delle Selici dove è presente un cedimento e dove sono già stati eseguiti la prima parte dei lavori di consolidamento della carreggiata.



E’ infatti necessario ora procedere ad una nuova chiusura al traffico veicolare del tratto di strada interessato al fine di eseguire i lavori di consolidamento della restante parte della strada.Per questi motivi da lunedì 4 novembre e fino al giorno 22 novembre compresosarà istituito un divieto di circolazione a tutti i veicoli nel tratto della Strada Comunale di Moncioni compreso tra il Bivio di Montemutati ed il Bivio per Le Selici, per consentire l’esecuzione dei lavori dalle ore 08.30 alle ore 17.30 di tutti i giorni feriali. In orario 17.30 – 08.30 e nei giorni festivi la circolazione veicolare nel tratto di strada in parola sarà invece regolamentata a senso unico alternato.