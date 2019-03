Rossi sulla morte dei volontari: “Cordoglio, gratitudine e ammirazione”

Il nuovo lavoro di Corrado Accordino in collaborazione con Massimiliano Loizzi e Marco Ripoldi, anime del collettivo comico Il Terzo Segreto di Satira.

Giovedì 14 marzo (ore 21), presso il Teatro alla Misericordia , andrà in scena lo spettacolo di Corrado Accordino dal titolo Sognando la Kamchatka, nato in collaborazione con Massimiliano Loizzi e Marco Ripoldi, anime del collettivo comico “Il Terzo Segreto di Satira” che lo scorso anno ha realizzato il suo primo film, “Si muore tutti democristiani”. Lo spettacolo affronta il tema dell’amicizia: non quella adolescenziale, fatta di istinto e grandi promesse d’affetto, ma quella matura, per cui bisogna sopportare e comprendere. Al centro della pièce il Risiko, l’occasione mensile per passare “una serata tra uomini”. Tre gli amici protagonisti: Filippo (Marco Ripoldi), autista di auto di lusso ancora perdutamente innamorato di Claudia che lo ha lasciato quattro anni prima; Nicola (Massimiliano Loizzi), ex rivoluzionario cui la vita ha strappato sogni; Diego (Corrado Accordino), non più giovane attore, sempre in gavetta. Qualcosa da bere, un po’ di leggerezza e tre vite che si intrecciano, tra passato, ricordi, barzellette, rancori repressi, piccole invidie, segreti non detti e frasi a metà. Fino alla resa dei conti. Cosa si nasconde dietro il nostro bisogno di condividere chi siamo con un amico? L’amico è un’àncora, una voce gentile, una spalla sicura, ma anche qualcuno che ci conosce bene, profondamente, e quando vuole ferire, sa dove e come colpire. Il risultato è uno spettacolo divertente, ironico e politicamente scorretto che parla di amicizia, vendette, amori, segreti, pensieri inconfessabili e parole da tacere.

Corrado Accordino dirige la Compagnia Teatro Binario 7 che gestisce il Teatro Binario 7 di Monza, il Teatro Libero di Milano e il Teatro comunale di Nova Milanese. Marco Ripoldi e Massimiliano Loizzi sono attori di teatro e cinema, anime del collettivo comico “Il Terzo Segreto di Satira”.

Ulteriori info: https://binario7.org/

www.ilterzosegretodisatira.it/

Per il programma completo di KILOWATT TUTTO L'ANNO: www.kilowattfestival.it

