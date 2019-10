Ruba al supermercato e tenta la fuga, ma gli agenti lo beccano lo stesso. Denunciato

Il supermercato, prima Famila adesso Gala, che sorge nei pressi della stazione di Castiglion Fiorentino viene preso ripetutamente di mira dai ladri che nascondono la merce nelle borse o all’interno dei vestiti ed escono senza ovviamente pagarla.

Il fenomeno a dire il vero è abbastanza diffuso in tutti gli esercizi commerciali di medie/grosse dimensioni ma dal numero degli interventi che Carabinieri e Polizia Municipale hanno svolto presso il Gala si capisce che quest’ultimo è senza dubbio il preferito della zona. L’ultimo episodio ha visto protagonisti i vigili di Castiglion Fiorentino. Il direttore del negozio si accorge che un trentenne straniero sta nascondendo all’interno del suo borsetto numerosa merce.

L’uomo, vistosi scoperto, cerca di disfarsi velocemente degli articoli nascosti e scappa fuori dal supermercato. Il dipendente avverte telefonicamente dell’accaduto la Polizia Municipale che accorre prontamente in zona. La descrizione fatta agli agenti dal direttore consente agli stessi di individuare la persona non distante dal negozio. Il ladro, probabilmente a causa della fretta, non era riuscito a disfarsi di tutta la refurtiva e la perquisizione consentiva agli agenti di recuperare alcuni prodotti sottratti. L’uomo veniva denunciato per furto aggravato.