San Giovanni Valdarno: 4 persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Terranuova Bracciolini hanno denunciato in stato di libertà, per truffa, un pregiudicato italiano attualmente disoccupato il reato veniva realizzato tramite la modalità ormai più diffusa, la “truffa online”: il malvivente aveva pubblicato su un sito di “e-commerce” un annuncio con cui metteva in vendita ad un prezzo estremamente conveniente due aspirapolveri, rivelatesi poi inesistenti. Dopo aver ricevuto da una ignara vittima una somma di quasi 620 euro grazie ad una ricarica di una carta prepagata, il malfattore spariva nel nulla.

I militari dell’Arma di Terranuova inoltre hanno poi deferito in stato di libertà un collaboratore familiare italiano incensurato, poiché quest’ultimo aveva deciso di rubare ed utilizzare un cellulare di una donna, la quale accortasi del furto denunciava l’accaduto ai Carabinieri che tramite lo studio dei tabulati telefonici riuscivano a scoprire l’utilizzatore del telefono provento di furto.

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni sono riusciti, dopo una complessa attività di indagine a deferire in stato di libertà un dipendente di un’azienda campana che si occupava della sottoscrizione di contratti per note aziende operanti nella fornitura di gas e luce. L’uomo, di origine marocchina e ben noto alle forze dell’ordine in quanto già indagato per fatti analoghi dai Carabinieri valdarnesi, è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona poiché aveva elaborato e compilato false proposte di contratto per la fornitura di energia per conto di una donna totalmente ignara dell’accaduto.

Infine i Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno proceduto contro uno studente minorenne italiano, di origini albanesi, incensurato; lo stesso è stato deferito per il reato di minacce. Il ragazzo, per futili motivi, aveva tentato di aggredire e minacciato di morte un seminarista italiano residente a Montevarchi, al punto che il malcapitato aveva dovuto barricarsi in casa e chiedere l’aiuto dei militari dell’Arma, prontamente intervenuti sul posto.