Sansepolcro, sabato 12 ottobre in Comune l’edizione 2019 del Premio Dionisio Roberti . Ecco tutti gli studenti vincitori

L’evento, in programma alle 11:00 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi, vedrà la consegna dei riconoscimenti a 57 studenti delle scuole secondarie locali



Sabato 12 ottobre alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi, si terrà la tradizionale cerimonia di consegna del Premio intitolato a Dionisio Roberti, padre agostiniano di Sansepolcro, teologo, grande figura nella storia della letteratura italiana fra medioevo e umanesimo, amico di Francesco Petrarca e di Giovanni Boccaccio.

Protagonisti dell’evento saranno come sempre i ragazzi delle scuole locali – 35 della secondaria di primo grado e 22 della secondaria di secondo grado – il cui impegno e dedizione allo studio vengono omaggiate dalle Autorità cittadine e dall’intera comunità di Sansepolcro. Il riconoscimento, infatti, viene assegnato ogni anno a tutti gli studenti che nel precedente anno scolastico hanno conseguito la votazione di 9 e 10 in terza media e di 100 e 100 e lode agli esami di maturità.

Il premio consiste in una carta nominativa precaricata dell’importo di 105,00 euro per gli studenti delle medie e di 260,00 euro per quelli delle superiori, attivata presso la Banca di Anghiari e Stia che anche quest’anno compartecipa alla realizzazione dell’evento insieme alla Fondazione Marco Gennaioli Onlus. A tutti i premiati sarà inoltre consegnato un attestato di merito da parte dell’Amministrazione Comunale.

Come consuetudine, l’iniziativa si svolge nello stesso giorno in cui ricorre l’anniversario della morte del sommo Piero della Francesca, scomparso il 12 ottobre 1492. Alla cerimonia saranno presenti anche il Sindaco Mauro Cornioli, l’Assessore all’Istruzione Gabriele Marconcini e le Autorità scolastiche.

A seguire, l’elenco degli studenti premiati:

Sezione Medie

• Bayat Dariush Ist.Compr.Sansepolcro

• Boncompagni Chiara Ist.Compr.Sansepolcro

• Bracci Riccardo Ist.Compr.Sansepolcro

• Bruni Marco Ist.Compr.Sansepolcro

• Carrino Angelica Ist.Compr.Sansepolcro

• Cavazza Isabeau Ist.Compr.Sansepolcro

• Del Barna Luigi Ist.Compr.Sansepolcro

• Durmishi Elsa Ist.Compr.Sansepolcro

• Fabbriciani Giulio Ist.Compr.Sansepolcro

• Fontana Cristina Ist.Compr.Sansepolcro

• Gentili Sara Ist.Compr.Sansepolcro

• Giannini Michele Ist.Compr.Sansepolcro

• Giorni Davide Ist.Compr.Sansepolcro

• Giovagnoli Elena Ist.Compr.Sansepolcro

• Gorini Chiara Ist.Compr.Sansepolcro

• Marella Maria Vittoria Ist.Compr.Sansepolcro

• Mastrapasqua Aurora Ist.Compr.Sansepolcro

• Menichetti Lorenzo Ist.Compr.Sansepolcro

• Mercati Caterina Ist.Compr.Sansepolcro

• Migliore Letizia Ist.Compr.Sansepolcro

• Mocarli Caterina Ist.Compr.Sansepolcro

• Nappi Gaia Ist.Compr.Sansepolcro

• Pandolfi Alessandro Ist.Compr.Sansepolcro

• Pasqui Carolina Ist.Compr.Sansepolcro

• Prisecaru Priscilla Giulia Ist.Compr.Sansepolcro

• Proietti Emanuele Ist.Compr.Sansepolcro

• Rampi Evelina Ist.Compr.Sansepolcro

• Ricci Laura Ist.Compr.Sansepolcro

• Solidoro Claudia Irene Ist.Compr.Sansepolcro

• Tacchini Chiara Ist.Compr.Sansepolcro

• Tacchini Viola Ist.Compr.Sansepolcro

• Tanveer Meshan Ist.Compr.Sansepolcro

• Tavernelli Giulia Ist.Compr.Sansepolcro

• Viti Elena Ist.Compr.Sansepolcro

• Volpi Matteo Ist.Compr.Sansepolcro

Sezione Superiori

• Ascione Salvatore Liceo Artistico G.Giovagnoli

• Bastianelli Martina Liceo Città di Piero linguistico

• Bersigotti Leonardo Liceo Città di Piero

• Carrino Giuseppe Liceo Città di Piero

• Ciarabelli Elisa Liceo Artistico G.Giovagnoli

• De Sio Giacomo Gaetano Liceo Città di Piero

• Donati Sarti Simone ITE – Amministrazione finanza e marketing

• Duchi Massimo Liceo Città di Piero

• Guerra Irene Liceo Classico Plinio Il Giovane

• Guerri Elisa Liceo Artistico G.Giovagnoli

• Innocenti Sofia Liceo Città di Piero

• Livi Sara ITE – Relazioni internazionali marketing

• Lombardi Miriam Liceo Artistico G.Giovagnoli

• Ludovici Tommaso Maria Liceo Città di Piero

• Makoli Erblina ITE – Turistico

• Marzi Niccolo’ Liceo Città di Piero

• Mazzoni Caterina Liceo Città di Piero

• Mischianti Chiara ITE – Relazioni internazionali marketing

• Pasqualini Melissa ITE – Relazioni internazionali marketing

• Rauch Denise Liceo Artistico G.Giovagnoli

• Santinelli Giulia Liceo Città di Piero linguistico

• Zucca Sara Liceo Città di Piero