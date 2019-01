Santo Spirito dona il premio Tului alla Croce Bianca

Questa mattina una rappresentanza in costume del Quartiere di Porta Santo Spirito si è recata alla sede della Croce Bianca per donare metà del premio Tului assegnato per la giostra di settembre 2017.

È stato il Rettore Vicario Magi Giacomo a consegnare l’assegno al presidente della Croce Bianca Umberto Dini.

Il premio Tului viene assegnato da una giuria qualificata in ogni edizione della Giostra del Saracino al quartiere che ha tenuto un comportamento esemplare nella marcia e in tutte le fasi del corteggio storico attraverso i propri figuranti fino all’ingresso in piazza.

Santo Spirito e la Croce Bianca negli anni hanno avuto e rafforzato una collaborazione che oggi è un fiore all’occhiello e un onore per la Colombina.

Un riconoscimento alla Croce Bianca per il grande lavoro che quotidianamente svolge per tutta la comunità aretina