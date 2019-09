Scambio tra il Liceo Linguistico Esabac Vittoria Colonna di Arezzo ed il Lycée de la Tour parigino

Per il primo anno, gli alunni delle Quarte EsaBac e Linguistico partecipano allo scambio con il Liceo de la Tour di Parigi. Oltre al docente referente dello scambio, sarà presente a Parigi il Dirigente dr. Maurizio Gatteschi per incontrare la collega francese e inaugurare il gemellaggio italo-francese

Destination Paris: il Liceo Esabac Vittoria Colonna raddoppia gli scambi con la Francia. Se per il sesto anno consecutivo, ogni seconda L del corso EsaBac del Liceo Colonna di Arezzo effettua uno scambio con il liceo “Notre-Dame des Minimes” di Lione, è partito nel Febbraio 2019 il gemellaggio con l’Institut de la Tour di Parigi, che culmina nello scambio in uscita delle classi del 4M Linguistico e 4L Esabac nella capitale francese dal 23 al 28 settembre 2019.

Un gruppo selezionato di 11 studenti italiani, accompagnati dai docenti prof. Badiali Massimiliano e dal Dirigente dr. Maurizio Gatteschi, è ospitato da corrispondenti del liceo francese.

Lo scambio è particolarmente proficuo in quanto l’esercizio linguistico è intenso, in quanto la mattina gli studenti del Colonna sono in classe con i loro corrispondenti e la partecipazione alla vita scolastica fornisce ai liceali aretini preziosi spunti di riflessione di confronto tra le consuetudini e di conoscenza di usanze nuove. Nel pomeriggio ogni giorno sono previste varie attività culturali, come le visite ai luoghi più emblematici della capitale francese, Tour Eiffel, Musée d’Orsay, Sainte-Chapelle, Arc de Triomphe, Champs-Elysées, Défense e persino la reggia di Versailles ecc.

Quest’anno sarà il Dirigente del Liceo Vittoria Colonna dr. Maurizio Gatteschi a inaugurare lo scambio in uscita a Parigi, incontrando la direttrice del Liceo Francese e presenziando e intervenendo alla Giornata di Festa dello scambio, data anche la buona padronanza del francese.

Come scrive l’organizzatore del progetto, prof. Badiali “Grande in uno scambio è il lavoro di preparazione, ma nulla è comparabile all’entusiasmo contagioso dei ragazzi, alla loro forza giovanile e vitale che come una trasfusione di energia dona l’entusiasmo nel gettarsi ancora nella bella avventura con la tranquillità del supporto dell’esperienza pregressa. Da oltre un decennio inseguo il sogno della mobilità scolastica, cerco di aprire le ali ai miei alunni, di favorire lo scambio di esperienze, di portarli fuori dall’aula stretta e limitata. Ogni volta parto con un’emozione diversa, più consapevole e matura”.

Dal 10 al 17 dicembre 2019 sarà il turno della classe 2L EsaBac, che parteciperà al sesto scambio a Lione. Subito dopo tra il 20 e il 28 gennaio 2020, le 5L e 5F del Liceo Colonna si recheranno a effettuare un corso di formazione sul Baccaulauréat a Parigi.