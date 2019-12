Scippa anziana in bicicletta, preso dalla polizia

Brutto episodio in Valdarno martedì mattina, quando è arrivata una telefonata al 113, presso la Sala Operativa del Commissariato di polizia di Montevarchi, da parte di un’anziana signora che segnalava di aver subito, poco prima, lo scippo della borsa mentre era in sella della sua bicicletta nei pressi di via Gramsci.

Sul posto sono intervenute subito la Squadra Volante e la Squadra di Polizia Giudiziaria che hanno appreso dalla signora che era stata avvicinata da un giovane che con un gesto repentino le aveva strappato dalla spalla la borsa con all’interno documento, effetti personali, denaro ed un telefono cellulare.

La signora forniva una scarna descrizione fisica dell’autore del furto ma comunque utile per comprendere almeno il modo in cui era vestito e la direzione di fuga.

Grazie alla visione real-time delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Montevarchi effettuata da altri operatori del Commissariato, si riusciva ad individuare immediatamente l’uomo che si era reso autore del fatto ed a capire dove era fuggito.

Il responsabile è stato trovato in via IV Novembre dopo circa 15-20 minuti nei pressi dello scalo ferroviario di Montevarchi. L’uomo, al momento del controllo, ancor prima di essere identificato, ha ammesso spontaneamente le sue responsabilità in merito all’episodio ed ha indicato anche il luogo dove aveva abbandonato la borsa asportata alla signora che è stata quindi ritrovata e riconsegnata dai poliziotti all’anziana donna.

L’uomo, trentaseienne montevarchino, è stato denunciato in stato di libertà dai poliziotti per furto con strappo.