Sconfitta per l’Arezzo a Pontedera (2-1), secondo tempo in dieci uomini

Arezzo sconfitto a Pontedera a due minuti dalla fine.

Brucia la sconfitta nel campo del Pontedera per 2 a 1 dopo aver giocato l’intero secondo tempo in dieci per l’espulsione del numero uno amaranto Pissardo al 43′ del primo tempo per fallo di mano fuori area.

La squadra amaranto aveva contrastato bene i padroni di casa dopo essere andata in svantaggio alla mezz’ora del primo tempo. Rimetteva in equilibrio la gara subito sette minuti dopo con il solito Gori.

Sono stati fatali gli ultimi minuti della partita quando il Pontedera ha cercato in tutti modi di raggiungere la vittoria con un uomo in più riuscendoci con una rete di De Cenco.

Una squadra quella del Pontedera quarta in classifica con ventidue punti otto in più degli amaranto prima del fischio d’inizio. Con la pioggia il sintetico non aiuta i giocatori in campo.

Pontedera in vantaggio con Serena. La squadra di casa va in vantaggio al 30′ con un colpo di testa.

Pareggio Arezzo. Passano poco meno di otto minuti dal vantaggio del Pontedera e l’Arezzo ristabilisce la parità con Gori. L’attaccante amaranto va a segno di testa. La squadra di mister Di Donato gioca meglio del Pontedera giusto il pareggio.

Al 43′ episodio chiave che può cambiare la partita. Espulso Pissardo e l’Arezzo resta in dieci. Il portiere amaranto colpisce la palla con la mano fuori dall’area di rigore cartellino rosso inevitabile. Mister Di Donato è costretto a fare uscire Belloni per far entrare il secondo Daga.

Nel secondo tempo il Pontedera inizia cercando di pressare la squadra amaranto in inferiorità numerica. L’Arezzo è messo bene in campo e per buona parte del secondo tempo regge bene il confronto anche se in dieci.

L’Arezzo ci prova al 20′ del secondo tempo quando reclama un calcio di rigore su Gori ma l’arbitro fa proseguire. La panchina amaranto protesta, ne fa le spese Sereni che viene espulso. Al 70′ la squadra amaranto sfiora il vantaggio con Cutolo che trova tra lui e la rete un grande Mazzini.

A quindici minuti dal termine il Pontedera prova a cercare la via del gol con il nuovo entrato Calcagni ma Daga devia in angolo. Negli ultimi minuti il Pontedera prova il forcing finale e riesce nell’intento di tornare in vantaggio. Gol Pontedera con De Cenco al minuto 88′ i padroni di casa tornano avanti.

Arezzo in svantaggio a due minuti dal novantesimo dopo aver giocato 45′ minuti in inferiorità numerica. All’ultimo minuto di recupero l’Arezzo ha l’occasione con l’ultimo entrato Piu per pareggiare ma il portiere Mazzini impedisce la rete.

Il Tabellino

PONTEDERA – AREZZO 2 – 1 (Primo tempo 1 – 1)

MARCATORI: 30′ Serena, 37′ Gori, 88′ De Cenco

PONTEDERA (3-5-2): 22 Mazzini; 6 Benassai (71′ 15 Cicagna), 5 Risaliti, 3 Ropolo; 2 Pavan, 17 Serena (71′ 14 Bernardini), 10 Barba, 8 Caponi (55′ 19 Calcagni), 7 Mannini; 9 De Cenco, 21 Semprini (87′ 23 Negro). A disposizione: 1 Sarri, 4 Giuliani, 12 Bianchi, 13 Salvi, 16 Bardini, 20 Bruzzo, 24 Balloni, 26 Danieli. Allenatore: Maraia

AREZZO (4-4-2): 1 Pissardo; 16 Luciani, 5 Borghini, 27 Baldan , 19 Corrado (90′ 14 Piu); 7 Belloni (45′ 22 Daga), 8 Foglia , 29 Tassi, 20 Caso (79′ 23 Rolando); 10 Cutolo , 18 Gori (79′ 30 Cheddira). A disposizione: 2 Mosti, 3 Sereni, 4 Nolan, 9 Mesina, 13 Ceccarelli, 21 Benucci, 28 Raja, 31 Volpicelli. Allenatore: Di Donato

ARBITRO: Federico Longo di Paola. Assistenti Nicolò Moroni di Treviglio, Giorgio Ravera di Lodi.

NOTE: al 43′ espulso Pissardo, espulso 66′ Sereni.

Ammoniti: 42′ Caponi, 61′ Gori, 69′ Ropolo, 93’+3′ Calcagni.

Recupero: pt. 2 – st. 4