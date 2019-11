Scontrino elettronico: incontro in Confesercenti

Martedì 12 novembre alle ore 14,30 un seminario in Confesercenti

È in programma per domani, martedì 12 novembre alle ore 14,30 nella sede di Confesercenti di via Fiorentina 240, un seminario rivolto a tutte le aziende interessate, sul tema dello scontrino on-line. A spiegare la normativa e ad illustrare le novità saranno la responsabile fiscale dell’associazione di Categoria Barbara Belardini, il vicedirettore Valeria Alvisi e Siro Piantini esperto del settore dei punti cassa e software gestionali. Il seminario si sposterà la prossima settimana in Valdarno: martedì 19 novembre alle ore 14,30 gli esperti incontreranno le aziende interessate nella sede di Confesercenti Valdarno in via Lungarno, 103 a Terranuova Bracciolini.

“Il seminario sullo ‘Scontrino on-line’ sarà un’interessante occasione” spiega Valeria Alvisi “per i commercianti. Gli esperti illustreranno le modalità di invio telematico e i servizi telematici per l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Il tema dello scontrino elettronico, e l’introduzione del nuovo provvedimento, in queste settimane sta preoccupando la categoria. Per questo Confesercenti ha voluto offrire dei momenti di incontro, sicuramente utili alle aziende”.

“È importante fare chiarezza” puntualizza la responsabile fiscale di Confesercenti Barbara Belardini “sulle novità introdotte dall’invio telematico dei corrispettivi. Confesercenti con questi incontri intende fornire gli accorgimenti da prendere, le soluzioni disponibili sul mercato, e affrontare anche la tematica relativa alle sanzioni in modo da conoscerle per evitarle”.