Servizio Civile Universale: doppio appuntamento ad InformaGiovani

Il servizio InformaGiovani del Comune di Arezzo in occasione del nuovo Bando di Servizio Universale (in scadenza il 10 ottobre 2019), come di consueto, promuove dei momenti di approfondimento presso i nostri uffici di piazza Sant’Agostino 8:

mercoledì 18 settembre 2019, ore 16 – 18 presentazione generale: affronteremo il contenuto del bando, valori e principi, sintesi dei 50 progetti promossi ad Arezzo e provincia e modalità di presentazione della domanda on line tramite SPID, con specifico approfondimento sulle procedure di attivazione della SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)

mercoledì 2 ottobre, ore 16:00 – 18:00 – incontro con gli Enti: saranno presenti i referenti dei progetti promossi ad Arezzo e provincia per rispondere alle domande dei giovani interessati, chiarire eventuali dubbi e fare la conoscenza dei futuri volontari.

Le giornate informative sono volte ad offrire ai giovani interessati un momento di approfondimento e chiarimento sul bando e sui progetti con sede attuativa ad Arezzo e provincia. Grazie alla presenza dei referenti degli Enti promotori di Arezzo, dopo un approfondimento sul Servizio Civile in generale con particolare riferimento alle nuove procedure on line di presentazione della domanda tramite SPID, sarà possibile conoscere i dettagli dei vari progetti e fare un primo colloquio individuale con i referenti.

La partecipazione al Servizio Civile Universale è rivolta ai giovani di età compresa fra i 18 ed i 28 anni; in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; che non hanno riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Siete tutti invitati, mercoledì 18 settembre e 2 ottobre 2019, dalle ore 16.00 alle 18:00 alle giornate informative dedicate al Servizio Civile Iniversale presso InformaGiovani Arezzo, piazza Sant’Agostino 8.