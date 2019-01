“Si apra un tavolo di confronto sull’emergenza E45”

La popolazione della Valtiberina ha accolto l’annuncio del sequestro preventivo del viadotto “Puleto” disposto dalla Procura della Repubblica di Arezzo e della conseguente chiusura al traffico dell’E-45, con sconcerto e sconforto, trattandosi di un’ulteriore e pesante limitazione alla già penalizzante situazione infrastrutturale della Vallata. In questo momento è chiuso il valico di Bocca Trabaria, strada che immeritatamente porta il nome di E-78, non conosciamo il destino del tratto mancante della Due Mari e non è più attivo il treno fra Sansepolcro-Città di Castello, il cui ripristino era stato dapprima annunciato per settembre 2018, mentre per il momento mancano persino le risorse necessarie per l’intervento. Mai in passato il nostro territorio è stato così isolato e drammaticamente privo di prospettive positive non solo a breve, ma anche a lungo termine! E soprattutto non esistono alternative, visto che la strada provinciale parallela all’E-45 risulta per più tratti impraticabile per l’incuria a cui è stata abbandonata. Fortemente preoccupati per le inevitabili e allarmanti ripercussioni sul nostro tessuto economico di questa insostenibile situazione, Il PD esprime con forza l’esigenza di aprire immediatamente un tavolo di confronto con tutte le Istituzioni e gli Enti interessati, a cui possano partecipare per fornire un indispensabile contributo anche le forze politiche del territorio, affinché sia affrontata l’emergenza con la necessaria tempestività. Di fronte ad una situazione così grave ognuno si deve far carico del problema, e le Amministrazioni locali devono avere il sostegno di tutti per agire con autorevolezza e pretendere azioni immediate per dare una prima risposta alle esigenze dei cittadini e delle imprese, a partire dallo stanziamento di risorse certe e dalla predisposizione di tutti gli atti necessari per accelerare i tempi per non privare un’intera popolazione di un diritto fondamentale, quello di non essere isolata!