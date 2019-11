Si parla di alimentazione naturale con il dottor Vasco Merciadri

Domenica 17 dicembre alle ore 16 al Centro di aggregazione sociale San Marco-La Sella di Arezzo

“Salute e gusto a tavola” è il titolo dell’incontro con il dottor Vasco Merciadri, in programma domenica 17 novembre alle ore 16 ad Arezzo, presso il Centro di aggregazione sociale San Marco-La Sella, in via Romana 159.

Il dottor Merciadri spiegherà come un’alimentazione naturale possa migliorare la nostra vita, approfondendo sia gli aspetti scientifici che quelli etici.

Specializzato in Igiene e Medicina preventiva, esperto in omeopatia e medicina naturale, medico volontario in Africa per tanti anni, il dottor Vasco Merciadri da tempo tiene in Italia e all’estero incontri su questi temi.

Ad Arezzo l”incontro è organizzato da “Arezzo per gli animali” ed è aperto a tutti. Nell’occasione verranno raccolte offerte per il Calcit.