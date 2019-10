Squadra Vigili del Fuoco di Arezzo è intervenuta intorno alle ore 17:40 per Soccorso a persone a seguito di incidente: un quad con 2 persone a bordo è precipitato giù per una scarpata in località Cornia di Civitella in Val di Chiana, le due persone ferite marito e moglie di 57 e 54anni sono state recuperate da personale dei Vigili del Fuoco con tecniche SAF e affidate al personale del 118 che ne ha disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San DOnto di Arezzo.