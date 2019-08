Signorelli di Cortona: orchestra Oida con i migliori studenti del Liceo Musicale di Arezzo

Per la chiusura della stagione estiva l’ “Associazione Amici della Musica di Cortona e Camucia” organizza venerdì 30 agosto alle 21,15 un evento speciale: tre giganti della più alta tradizione classica – Vivaldi, Bach e Mozart – un pianista e un compositore-direttore giovanissimi, un fagottista e un clarinettista d’eccezione insieme a Oida Orchestra instabile di Arezzo. Sono gli ingredienti di una serata speciale al Teatro Signorelli di Cortona dove sarà proposto un excursus attraverso i periodi barocco e classico con tre celebri concerti per solista e orchestra.

Apre il programma il pezzo “My Muse”, scritto da Ymar Caguing vincitore del concorso per composizione “Il Giardino di Apollo 2018”. Lo stesso Caguing, giovanissimo e già eccellente, dirigerà l’orchestra per tutta la serata. Di Vivaldi sarà eseguito il “Concerto per fagotto, archi e continuo in mi min. RV 484” con Edoardo Filippi al fagotto; seguirà il “Concerto per clavicembalo e archi in fa min. BWV 1056” di J. S. Bach con Francesco Mencarini al pianoforte per chiudere con un grande “Concerto per clarinetto e orchestra in la magg. K 622” di W. A. Mozart con Ivano Rondoni al clarinetto.

Oltre ai giovani Caguing e Mencarini saranno sul palco con l’orchestra anche Assunta Di Palma, secondo flauto, Angelo Gragnoli e Enrico Farsetti, primi violini e Arianna Gal e Matilde Mosconi, secondi violini. I giovani musicisti in corso o appena usciti dal Liceo Musicale di Arezzo, saranno affiancati da un professionista, con l’obiettivo di accompagnarli, seguirli e curarli in un coaching formativo prima durante e dopo il concerto.

La serata è organizzata dal Comune di Cortona, dall’Associazione Amici della Musica Cortona e Camucia e dalla Fondazione Nicodemo Settembrini con la partecipazione di Cortonantiquaria. Nasce dalla collaborazione con Oida Orchestra instabile di Arezzo e Liceo Musicale Petrarca che concorrono al progetto, inedito per il Liceo, di “premiare” gli studenti più meritevoli e più capaci con un importante concerto con professionisti: un’opportunità unica per gli studenti più meritevoli di suonare in ambito professionale e farsi conoscere.

Le prevendite sono online su ticketing.terretrusche.com