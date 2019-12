Solidarietà con il popolo albanese: raccolta di beni per i terremotati

Il 7 e 8 dicembre apertura dei locali Cgil di Arezzo

La Cgil di Arezzo apre i suoi locali per la raccolta di beni di prima necessità destinati alle popolazioni terremotate dell’Albania Il 26 novembre un evento tellurico ha causato la morte di 50 persone e provocato gravissimi danni a città e paesi.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre presso i locali Cgil di via Monte Cervino ad Arezzo, sarà allestito un Centro di raccolta beni di prima necessità. Orari: sabato 7 dalle 9 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13. Verranno raccolti articoli per l’igiene (saponi,assorbenti e spazzolini); per il sonno (coperte e lenzuoli), abbigliamento per bambini e adulti (intimo e non), materiali scolastici.

Si ricorda che la donazione di beni primari a può essere fatta anche al numero 57 di via del Saracino ad Arezzo nonché presso l’Oratorio del Giglio a Montevarchi, in piazza Sergardi a Camucia e presso al chiesa di Sant’Apollinare a Bucine.

Chi ha bisogno d’informazioni, può contattare Aurel (3498350851), Anita (3336857698), Klodian (3280055006), Enkelejda (3478948885).