MEN/GO Music Fest XV Edizione

A pochi giorni dal suo inizio il Men/Go Music Fest di Arezzo annuncia la line up completa, una selezione del meglio della musica italiana live del 2019 racchiusa in cinque serate tutte ad ingresso gratuito per un evento che si propone come punto di riferimento nel panorama musicale indipendente e promotore della diffusione della musica e della creatività giovanile.

Il Men/Go Music Fest si terrà dal 9 al 13 luglio ad Arezzo presso il parco Il Prato, dove si era spostato per la scorsa edizione, con il patrocinio e contributo della Regione Toscana e Consiglio Regionale della Toscana, con il patrocinio, collaborazione organizzativa e contributo del Comune di Arezzo, il contributo e la collaborazione della Fondazione Guido D’Arezzo e della Fondazione Arezzo Intour, il patrocinio e contributo di Camera di Commercio di Arezzo, la collaborazione di Confcommercio Arezzo.

Estra è Title & Main Sponsor del festival e i Main Sponsor sono Openjobmetis, Nastro Azzurro, Conad e Atam.

Le serate del Festival saranno presentate da Alberto “Pernazza” Argentesi, presentatore televisivo e musicista, ex tastierista del gruppo Ex Otago.

Oltre al programma musicale che si contraddistingue, ancora una volta, per l’eterogeneità e la trasversalità, sono confermate anche le edizioni parallele del MENGO CULT, il palco letterario del Festival, in collaborazione con Inkorsivo, nel cuore di Piazza Grande, sotto il celebre loggiato del Vasari, e di MENGO CINEMA, presso l’arena Eden, in collaborazione con Associazione Doppio Sogno Cinema Eden e curato da Marco Compiani, ad arricchire la programmazione musicale con incontri, presentazioni e dibattiti di natura letteraria e cinematografica.

Gli appuntamenti con Mengo Cinema saranno due: lunedì 8 Giacomo Ferrara sarà presente alla proiezione e al dibattito sul film “Guarda in alto” di Fulvio Rusileo di cui è protagonista, mentre domenica 14 il regista di culto Abel Ferrara presenterà “Alive In France”, documentario che porta lo spettatore dentro la sua vita disordinata e sincopata solo per qualche giorno in occasione dei suoi concerti in Francia nel 2016 durante la rassegna sul suo cinema promossa dalla Cinémathèque de Toulouse intitolata Addiction at Work.

Con i concerti si parte martedì 9 luglio con la Energy Night by Estra, evento speciale sviluppato insieme a Estra, che vede protagonista una delle rivelazioni del nuovo pop italiano, Carl Brave, che torna con il suo Notti Brave Summer Tour sui palchi dei festival estivi dopo i sold out nei teatri. Prima di lui sul palco tre progetti che hanno debuttato nel 2019: Sorrowland, Spumante e Peter White.

Mercoledì 10 headliner della serata saranno i Fast Animals and Slow Kids, band perugina considerata una delle migliori realtà live del panorama italiano, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album Animali Notturni. Oltre ai Fask ci saranno Diodato e Andrea Laszlo De Simone.

Giovedì 11 sarà la volta di Franco 126, che con il suo esordio discografico Stanza Singola, prodotto da Stefano Ceri, continua a raccogliere consensi confermandosi come uno dei migliori dischi italiani di questa prima parte del 2019. Sul palco prima di lui saliranno gli Eugenio in Via Di Gioia e Cecco e Cipo.

Venerdì 12 protagonista della serata sarà Motta, che torna dal vivo con un nuovo spettacolo che prende il nome da una frase contenuta in “Dov’è l’Italia”, brano presentato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. In scaletta alternerà le canzoni di “Vivere o Morire” (Sugar), Targa Tenco 2018 per la categoria “Disco in assoluto”, a quelle di “La fine dei vent’anni”, Targa Tenco 2016 per la miglior Opera Prima. Prima di lui sarà la volta di Clavdio, mentre a chiudere la serata ci saranno l’aftershow con Myss Keta ed il closing party con i Ninos Du Brasil.

Sabato 13 per l’ultima serata ci saranno gli Zen Circus, che dopo la partecipazione a Sanremo con L’amore è una dittatura, ha appena festeggiato venti anni di carriera musicale con un sold out al concerto-evento al Palazzetto dello sport di Bologna (Paladozza) e ha pubblicato l’album VIVI SI MUORE – 1999 – 2019, la raccolta che ripercorre venti anni di storia musicale della band. Sul palco ad aprire ci saranno Postino e La rappresentante di lista mentre per chiudere questa edizione del Men/go Music Fest sono stati chiamati i Teppa Bros per un dj set che avrà come ospite Lodo Guenzi.

Per Men/go Cult il primo appuntamento è giovedì 11 luglio alle 18.30 in Piazza Grande per l’incontro “Ripensare il futuro: economia circolare, ambiente, crescita e sostenibilità” dove l’ex eurodeputata Elly Schlein dialoga con il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il presidente di Aisa impianti Giacomo Chierici e il presidente di Estra Francesco Macrì sui possibili scenari futuri dell’economia e sulle sfide per combinare sostenibilità, crescita e tutela dell’ambienti negli anni del cambiamento climatico.

Il giorno dopo saranno due gli incontri in Piazza Grande: alle 19 “Digital storytelling: raccontare e raccontarsi nel mondo digitale” dove la youtuber e scrittrice Sofia Viscardi, l’autrice Irene Graziosi e il giornalista de il Post Francesco Costa si confronteranno su come narrare la vita e il mondo dei millennial e della generazioni z e come pensare una nuova divulgazione culturale nell’era digitale, mentre alle 19.50 si parlerà di autismo con esperienze, testimonianze e conoscenze per affrontare in maniera più consapevole e condivisa questa malattia e il suo impatto nella vita famigliare e sociale. Interverranno la scrittrice Gabriella La Rovere, il presidente Atam Bernardo Mennini, il presidente dell’Associazione Autismo Arezzo Andrea Laurenzi, il responsabile rete Autismo ASL Toscana Sud-Est Ettore Caterino e Daniele Bonarini.

Sabato 13 luglio la musica torna protagonista anche in Cult con “Rock’n’Tell”, un incontro dove si parlerà di musica, di palco e di storie con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e i The Zen Circus, tra i maggiori protagonisti della musica rock italiana contemporanea.

Inoltre, per tutta la settimana del festival, in collaborazione con tour operator e Fondazione Arezzo Intour, saranno organizzate visite guidate della città e delle principali mostre e musei: sul sito www.mengomusicfest.com è, infatti, possibile consultare i pacchetti turistici presentati dal festival in abbinamento agli eventi e alle location, infine insieme ad Atam è sottolineato il ruolo centrale

dei parcheggi cittadini nella logistica del Festival e le iniziative promosse hanno anche il compito di promuovere l’utilizzo di tutti i parcheggi gestiti. In particolar modo inoltre l’evento Silent Trash è oramai diventata la serata di lancio di tutta l’iniziativa.

Infine durante i giorni di Festival in collaborazione con Progetto5, dalle ore 21 fino alla fine di ogni serata, saranno attivi i laboratori e l’animazione per i bambini e sarà garantita la piena accessibilità a tutte le aree, con la promozione di azioni tese a sensibilizzare sul tema della disabilità e più in generale dello svantaggio.

Media partner del festival sono Rockit e Radio Fly, Spotify è streaming partner.

LINE UP:

► Martedì 9 LUGLIO, dalle 18 – ENERGY NIGHT by Estra – Energia al futuro

– Lamantinoicae

– I Tristi Vincitore iLiveMusic Contest

• PeterWhite

• Spumante

• Sorrowland

• • • Carl Brave

► Mercoledì 10 LUGLIO, dalle 18

– Il Gigante

– Scuse Inutili

– ⁄handlogic

• Andrea Laszlo De Simone

• • Diodato

• • • Fast Animals and Slow Kids

► Giovedì 11 LUGLIO, dalle 18

– Vincitore Billi’s Music Contest

– Allume

– Gabrielemarco

• Cecco e Cipo

• • Eugenio in Via Di Gioia

• • • Franco126

► Venerdì 12 LUGLIO, dalle 18

– Impatto Zero

– Goldfellas

– Lift

• • • Clavdio

• • • Motta

• After show MYSS KETA

• Closing Party Ninos Du Brasil

► Sabato 13 LUGLIO, dalle 18

– Belindà

– Flame Parade

– Hazan

• Postino

• la Rappresentante di Lista

• • The Zen Circus

• • • TEPPA BROS. feat. Lodo Guenzi djset

MENGO CULT & CINEMA

Il cartellone di MENGO CULT, che si svolge in piazza Grande, alle Logge Vasari presenta incontri letterari e dibattiti.

MENGO CULT

11-12 -13 luglio ore 18.30

Logge Vasari, Piazza Grande, Arezzo

11 luglio 18.30 Piazza Grande > Ripensare il futuro: economia circolare, ambiente, crescita e sostenibilità.

12 luglio 19 Piazza Grande > Digital storytelling: raccontare e raccontarsi nel mondo digitale

12 luglio 19.50 Piazza Grande > Mengo per autismo

13 luglio 18.30 Piazza Grande > Rock’n’Tell

MENGO CULT CINEMA

ARENA EDEN, via Guadagnoli 2, Arezzo

Lunedì 8 luglio ore 21

Giacomo Ferrara

Proiezione di “Guarda in alto” di Fulvio Risuleo, incontro con l’attore e dibattito.

Domenica 14 luglio ore 21

Abel Ferrara

Proiezione di “Alive in France”, incontro con il regista e dibattito