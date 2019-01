“Star bene mangiando”: un laboratorio per smaltire le abbuffate

Sabato 12 gennaio ripartono i laboratori di Banda Piccoli Chef con Aisa Impianti e Coldiretti Arezzo

I bambini tra i due e i quattordici anni prepareranno tante ricette salutari a base di frutta e verdura

AREZZO – “Star bene mangiando” inaugura il nuovo anno della Banda Piccoli Chef. Sabato 12 gennaio ripartono i laboratori di educazione alimentare rivolti ai bambini tra i due e i quattordici anni, con un pomeriggio di attività dove divertirsi a preparare tante ricette salutari con prodotti freschi e di stagione. L’iniziativa, sostenuta dalla collaborazione di Aisa Impianti e Coldiretti Arezzo, sarà ospitata dalla sala didattica dell’impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, con un doppio turno in programma dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 17.30 alle 18.30.

La lezione sarà coordinata dalla dottoressa Barbara Lapini e sarà dedicata alla riscoperta del buon mangiare dopo le abbuffate del periodo natalizio. Le settimane di festa sono spesso accompagnate da un’alimentazione eccessiva, sregolata e pesante, dunque è importante ora disintossicare il corpo ricorrendo ad un più bilanciato regime alimentare basato soprattutto su frutta e verdura. Questi concetti saranno spiegati e vissuti attraverso il gioco, con i bambini che riceveranno pannuccia e cappello da cuoco per essere accompagnati nella realizzazione di tanti piatti golosi, colorati e, soprattutto, sani. Alla base di ogni ricetta vi saranno i prodotti forniti gratuitamente dal sistema Campagna Amica di Coldiretti Arezzo, sensibilizzando così i piccoli chef e le loro famiglie verso l’attenzione alle eccellenze del territorio. Un’ulteriore accortezza sarà orientata all’eliminazione degli sprechi in campo alimentare e all’utilizzo di ogni parte del cibo senza dover buttare nulla, in linea con la campagna “Zero Spreco” di Aisa Impianti. I posti per i laboratori sono limitati, dunque è consigliata la prenotazione contattando il 333/273.90.33 o scrivendo a bandapiccolichef@gmail.com. «Cosa mangiare dopo le abbuffate natalizie? – spiega la dottoressa Lapini. – In questo laboratorio forniremo una divertente e salutare risposta ai bambini e alle loro famiglie, mettendoli alla prova tra tante ricette che permetteranno di unire l’alimentazione al benessere».