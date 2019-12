Stop al campionato di Serie C. Salta Lecco – Arezzo. Il sostegno amaranto a Ghirelli

Il campionato di serie C si fermerà il prossimo weekend (21 e 22 dicembre),in occasione del primo turno di ritorno. Lo ha deciso il direttivo di Lega Pro, che chiede al governo e al parlamento risposte concrete sul tema della defiscalizzazione per i club associati. Non verrà quindi giocata Lecco – Arezzo che era in programma domenica prossima.

“Per rispetto alla disponibilità del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha convocato la Federcalcio mercoledì prossimo per discutere della tematica,sarà doveroso, all’esito dell’incontro valutare con le società quanto emerso”, riporta una nota della Lega Pro.

Ed è uscita anche una nota ufficiale dell’Arezzo Calcio: “la Società Sportiva Arezzo, nella persona del Presidente Giorgio La Cava, intende esprimere il suo massimo sostegno al Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli nella delicata ma fondamentale battaglia per la defiscalizzazione a favore dei club della Serie C, ed il suo più totale supporto ad azioni che verranno intraprese nell’interesse dei club e del movimento calcistico tutto”.