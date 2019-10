Storie d’Amore Rock

LA MUSICA che GIRA INTORNO

Paesaggi Musicali Settimanali a cura di Roberto Fiorini

Sex and Drugs and Rock’n’ roll è il ritornello dell’omonima canzone scritta e cantata da Ian Dury nel 1977.

Da allora, è anche la colonna sonora di tutti i più grandi e rigorosamente torbidi e disperati amori del mondo del rock.

Amori che hanno riempito le pagine della cronaca rosa.

Amori spesso folli, romantici, dolori ed anche perversi e devastanti.

Come la storia d’amore tra Bod Dylan e Joan Baez che inizia nel 1961, quando i due si incontrano al Gerde’s Folk, locale del Greenwich Village.



Lei è già famosa, lui ancora un menestrello di belle speranze.

Lei, ovviamente, prende sotto le sue ali quello che definiva un originale vagabondo.

Due anni dopo fanno già coppia fissa.

Ma il menestrello del folk rock sogna molto più in grande.

Per un po’ Dylan si divide, all’insaputa di entrambe, tra Joan Baez e Sara Lownds , sua futura moglie.

Si racconta che Bob regalò alla Baez una vestaglia e quando lei raccontò l’aneddoto a Sara si sentì rispondere: “ Ah, quella vestaglia! Ecco perché non la trovavo più!” .

Finché Dylan è costretto a mollare la politicamente impegnata Joan scegliendo Sara, che è incinta.

Ma la cruda realtà forse è un’altra.

Bob ha il suo pubblico, è diventato una star, e de pubblico caritatevole e contegnoso della Baez non sa più che farsene.

“Marianne è un angelo con due tette stratosferiche: voglio farmela!” .

Non proprio un inno al romanticismo l’inizio di una delle prima storie d’amore del rock&roll, quella tra Mick Jagger e Marianne Faithfull.



Almeno stando a uno dei suoi biografi, Philip Norman.

Nel suo libro ricorda come – dopo la maschia dichiarazione d’intenti di Jacker – le cose abbiano preso una piega ben diversa.

“Preferivo leggere che fare sesso con lui” ha raccontato Marianne

Ma peggio di tutto è stato quando hanno messo i libri da parte e Marianne ha cercato di parlare con Mick dei loro problemi.

Non aveva più di fronte una rockstar ma il tipico britannico vecchio come una riserva di whisky. A Marianne non è restato che un periodo di oblio fino al 1979, passato in compagnia di alcol e droghe.

La coppia rock per eccellenza è però quella formata da Paul McCartney e Linda Eastman, che “battono tutti gli altri per qualità, durata e purezza”.

Il 1990 invece è l’anno che vede scoccare la scintilla, tra un acido e un’iniezione di eroina, tra Kurt Cobain e Courtney Love, la cantante della rock band Hole.

Nel febbraio 1992 i due si sposano alle Hawaii e nello stesso anno nasce la figlia Frances Bean. Frances come Frances McKee, la cantante dei The Vaselines, o come l’attrice Frances Farmer, bene non si sa.

Bean (fagiolo), invece, per la forma del feto durante un’ecografia.

Poco dopo la nascita della piccola esce su Vanity Fair un articolo che accusa Courtney di aver fatto uso di eroina in gravidanza: “solo il primo mese” si difende candida lei).

È uno scandalo: la coppia perde la custodia della bambina e solo due anni dopo Cobain anche la vita.

E se Yoko Ono e John Lennon sono la storia d’amore più famosa del Novecento musicale, quella più dolce e romantica è tra Joni Mitchell e Graham Nash.

Siamo alla fine degli anni Sessanta e Joni vive in una piccola casetta di legno, nel verde di Lookout Mountain Road, a Los Angeles.

Nel suo salotto hanno cantato per la prima volta insieme Stephen Stills, David Crosby con la quale la Mitchell ha convissuto e il songwriter inglese Graham Nash.

Quando il trio incide l’album di debutto, Joni e Graham fanno già coppia fissa.

Un giorno, Graham si siede al piano e inizia a suonare.

“Fu un flash – ricorderà in seguito – ebbi la sensazione di sentirmi davvero a casa nel salotto di Joni”.

Era nata Our House , una delle canzoni d’amore più romantiche di questo splendido, folle, torbido e sgangherato mondo del rock.