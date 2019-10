Storie della buonanotte per bambine ribelli: vietata in Turchia la vendita ai minorenni

La vendita del libro Storie della buonanotte per bambine ribelli, bestseller mondiale scritto dalle italiane Elena Favilli (nata a Loro Ciuffenna) e Francesca Cavallo, pubblicato in 47 lingue – ha venduto milioni di copie nel mondo – è stata vietata in Turchia ai minori di diciotto anni.

Storie della buonanotte per bambine ribelli non potrà più comparire sugli scaffali delle librerie, al pari del materiale ritenuto pornografico.

Il board del governo turco per la protezione dei minori dalle pubblicazioni oscene ha pubblicato una decisione in cui afferma: “Alcuni degli scritti contenuti nel libro avranno un’influenza dannosa sulle menti dei minori di 18 anni”, il che implica che il libro andrà venduto solo alle persone di età superiore ai 18 anni e andrà nascosto dagli scaffali nei negozi.

Francesca Cavallo si è detta rattristata dalla decisione: “Le bambine meritano di crescere circondate da più modelli femminili. Meritano di crescere pensando che possono essere qualunque cosa vogliano – ha detto, aggiungendo che – quando un governo è spaventato da un libro per bambini che promuove l’uguaglianza, questo significa che promuovere questi messaggi tramite la letteratura per bambini può avere e sta avendo un impatto e mi rende ancora più motivata a continuare a lottare ogni giorno”.

Da Serena Williams a Malala, da Rita Levi Montalcini a Michelle Obama, sono cento le donne raccontate nel libro e ritratte da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. Scienziate, pittrici, astronaute, giudici, musiciste: esempi di coraggio, determinazione e generosità per tutte le ragazze che cercano di realizzare i propri sogni.

L’editore turco del libro ha fatto sapere che è in attesa che la decisione venga comunicata ufficialmente alla casa editrice prima di commentare.