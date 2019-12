Strappa orologio a pensionato, riconosciuta e denunciata

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno condotto un’attività d’indagine che ha permesso di identificare e deferire all’autorità giudiziaria la donna che lo scorso 21 ottobre, in centro a San Giovanni Valdarno, aveva rubato l’orologio di un pensionato strappandoglielo via dal polso.

L’uomo era stato avvicinato dalla sconosciuta con banali scuse e approfittando di un momento di distrazione dell’anziano, con una mossa repentina aveva tentato di sfilare via l’orologio – per altro di grande valore – dal polso del pensionato che, accortosi del tentativo della malvivente, aveva cercato di resisterle, causando così la rottura di una parte dell’orologio.

La donna era riuscita a darsi alla fuga con l’orologio rubato ed a far perdere le proprie tracce. Subito dopo la denuncia presentata dall’anziana vittima, i militari dell’Arma si sono adoperati per identificare la malfattrice tramite l’attenta analisi di ogni singolo fotogramma ripreso dalle telecamere di videosorveglianza cittadine installate nel Comune di San Giovanni; quest’attenta attività investigativa ha permesso di identificare compiutamente la donna in una pregiudicata di origini romene, con diversi precedenti a carico proprio per la stessa tipologia di reato.

Le immagini poi sono state confrontate con delle foto d’archivio e mostrate al derubato che ha immediatamente riconosciuto la malfattrice, per la quale oltre alla denuncia, i Carabinieri hanno anche richiesto il “foglio di via obbligatorio”, provvedimento amministrativo che, per tutelare l’ordine e la pubblica sicurezza, impedirà alla donna di tornare a San Giovanni Valdarno nei prossimi anni.