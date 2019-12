Subbiano: primo Consiglio comunale per Giulia Mencucci

Oggi 12 dicembre 2019 alle ore 15,00 si è svolto il Consiglio Comunale presso il Comune di Subbiano. Come primo punto dell’ordine del giorno vi è stata la surroga del consigliere comunale di minoranza dimissionario Marco Cerofolini con l’entrata in Consiglio di Giulia Mencucci.

Giulia Mencucci, 33 anni, svolge la professione di avvocato presso uno degli studi più prestigiosi della città di Arezzo. Oggi ha sentito il dovere di accettare la carica di Consigliere Comunale per portare in Comune la voce di tutti quei cittadini che hanno preferito non votare l’attuale sindaco in carica (che ricordiamo essere oltre il 65% dei Subbianesi).

L’ex sindaco di Subbiano Antonio de Bari esprime, a nome di tutti i sostenitori della “Lista civica per Subbiano”, i più sinceri auguri al giovane avvocato per il suo ingresso in politica. Giulia Mencucci, durante la campagna elettorale delle amministrative di maggio 2019, si è fin da subito positivamente distinta, ottenendo numerose preferenze personali. Infatti, continua de Bari, nonostante la sua prima esperienza politica, ha riscosso la stima dei cittadini, grazie alla sua professionalità e preparazione in merito alle principali problematiche del paese, oltre alla dedizione nell’ascolto e confronto con i subbianesi.