Super rimonta e vittoria al tie break per la Grm Infissi Club Arezzo

Prima vittoria in campionato dopo una emozionante rimonta per i Botoli di coach Rossi che piegano al tie break la più quotata Elsa Volley.

Ci sono voluti due ore e quaranta minuti di gioco per regalare agli aretini il primo squillo in campionato, quando tutto sembrava andare storto i neroamaranto sono riusciti a ribaltare il match e conquistare la vittoria al quinto set.

Coach Rossi dà ancora fiducia al sestetto titolare sceso in campo nella prima giornata con Dell’Artino in regia in diagonale con Scortecci opposto, Maggini e Salvi schiacciatori, Ricciarini e Scarpato centrali e Nandesi L. Libero.

Buona partenza per gli aretini che riescono a limitare fin da subito a muro gli avversari dotati di ottimi attaccanti tra i quali spicca il forte opposto Papucci, si parte con un buon ritmo di gara e il set procede in parità, qualche sbavatura di troppo nella fase di ricostruzione per i padroni di casa nella parte finale del set lascia il largo agli ospiti che non si fanno pregare e chiudono per 21-25.

Secondo parziale combattuto fino alla fine, quando sul 23 pari va in battuta Papucci che chiude il set con due ace consecutivi senza diritto di replica e porta la squadra ospite in vantaggio per 2-0.

Ultima chance di riacciuffare la partita per i Botoli nel terzo set, i più esperti Scortecci e Maggini iniziano a trascinare la squadra imprimendo un alto ritmo in attacco, l’ingresso di Mattioli regala più precisione nella fase di muro, le sicurezze degli ospiti iniziano crollare e i neroamaranto dilagano sul finale chiudendo per 25-19.

Quarto parziale la luce “On Fire” è ancora accesa in casa aretina e non c’è nulla da fare per gli ospiti, sospinti da un pubblico rinvigorito i Botoli regalano sprazzi di grande volley, grazie anche ai puntuali e preziosi innesti dalla panchina di Ermini e Amatucci conquistano il set per 25-18.

Si va al tie break, gli ospiti provano a riconquistare il match ma ormai l’inerzia è nelle mani degli uomini di Coach Rossi che grazie anche alla solida prova di Salvi sul finale e alle bombe di Maggini in battuta prendono il toro per le corna, un muro finale di Scortecci su Papucci sigilla la prima vittoria per la Grm Infissi nella seconda giornata del campionato di serie C girone A.