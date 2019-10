Supplementare fatale per l’Amen Scuola Basket Arezzo a Prato

Sibe Pallacanestro 2000 Prato – Amen Scuola Basket Arezzo 106-102 dts



Parziali: 22-15; 46-43; 63-63; 92-92

Sibe: Danesi 20, Saccenti, Staino 12, Navicelli 3, Fontani 30, Zardo ne, Pacini ne, Smecca 8, Goretti 3, Pinna 24, Manfredini ne, Taiti 6. All. Pinelli

Amen: Rodriguez 22, Andreani ne, Cutini 22, De Bartolo 18, Valeri ne, Tenev 25, Calzini ne, Castelli 6, Giommetti 4, Provenzal 5. All. Milli

Si infrangono sul punteggio di 106 a 102 dopo un overtime le speranze dell’Amen Scuola Basket Arezzo di passare sul campo della Sibe Prato. Non è sufficiente una prestazione determinata degli amaranto a conquistare il primo successo esterno della stagione, alcune imprecisioni dalla lunetta alla fine dei tempi regolamentari hanno pesato sul risultato finale. La SBA per la seconda partita consecutiva è andata sopra i 100 punti realizzati tirando con il 50% da 3 punti, ma Prato ha avuto il merito di non crollare sotto di 5 lunghezze ad un minuto dalla fine.

Inizio gara di marca locale con Fontani (30 punti alla fine) che comincia fin da subito a martellare la retina della SBA. Il primo quarto si chiude sul 22-15 per la squadra di casa che nel secondo parziale subisce la rimonta aretina guidata da De Bartolo, solo una tripla allo scadere di Pinna regala alla Sibe il +3 dell’intervallo lungo. Nella ripresa la gara sale ancora di tono, ai canestri del trio locale Danesi-Fontani-Pinna rispondono Cutini-Rodriguez-Tenev con entrambe le difese che faticano ad arginare gli avversari. Dopo il 63 pari di fine terzo quarto la partita si incanala sui piani dell’equilibrio fino agli ultimi minuti. L’Amen sembra operare il break giusto ma una tripla di Fontani rimette con i piedi per terra il quintetto di coach Milli. Due errori dalla lunetta permettono poi alla Sibe di concretizzare il pareggio ad 1 secondo e 8 decimi.

Nel supplementare i padroni di casa sfruttano l’inerzia positiva dell’insperato pareggio raggiunto e prendono un piccolo break che mantengono fino alla fine trovando una preziosa vittoria per 106-102. All’Amen rimane l’amaro in bocca di aver perso una occasione per dare continuità ai propri risultati, rimane però una prestazione convincente su di un campo storicamente ostico per i colori amaranto. Domenica prossima si torna al Palasport Estra contro il Don Bosco Livorno che affianca la SBA a quota 2 punti in classifica con una gara in meno, palla a due alle ore 18.15.