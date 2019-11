Svaligiano cinque supermercati in poche ore, coppia arrestata dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro hanno tratto in arresto una un uomo e una donna, 26 anni lui e 23 lei, entrambi di nazionalità romena, per aver messo a segno diversi furti nelle provincie di Arezzo e Perugia ai danni di supermercati.

Entrambi con alle spalle parecchi analoghi precedenti di polizia, sono stati colti all’uscita di un noto centro commerciale di Sansepolcro, mentre tentavano di asportare decine di prodotti per l’igiene personale, profumi e generi alimentari, tutti occultati nella borsa della donna.

Gli investigatori, avendo riconosciuto la donna perché già precedentemente gravata da foglio di via, hanno seguito a distanza i movimenti della coppia per poi fermarli all’uscita del supermercato con la borsa ricolma di refurtiva. In seguito al fermo i militari hanno poi perquisito accuratamente l’autovettura a loro in uso, una sportiva di grossa cilindrata, rinvenendo un notevole bottino che ha consentito agli uomini dell’Arma di risalire ad altri furti commessi dalla coppia nelle ore precedenti, individuando i luoghi dove avevano messo a segno gli altri colpi.

In totale sono stati svaligiati cinque supermercati, due in Valtiberina e tre nell’alta Umbria, per un valore complessivo di circa tremila euro; la refurtiva è stata interamente riconsegnata agli aventi diritto.

Dopo la convalida dell’arresto ed il giudizio per direttissima, i due sono stati condannati a 8 mesi di reclusione, mentre per i furti commessi fuori provincia dovrà attendersi la celebrazione di altro processo.