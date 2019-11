Teatro, musica e gastronomia: al via la Festa di Castagnatura di Raggiolo

RAGGIOLO (AR) – Un fine settimana nelle tradizioni e nei colori autunnali con la Festa di Castagnatura di Raggiolo. Sabato 9 e domenica 10 novembre torna uno degli appuntamenti più attesi del piccolo borgo casentinese alle pendici del Pratomagno che permetterà di scoprire la cultura e la coltura della castagna attraverso un ricco programma di iniziative a partecipazione gratuita tra itinerari, spettacoli, musica e gastronomia.

La festa, organizzata dalla Brigata di Raggiolo, sarà inaugurata alle 16.00 del sabato con la passeggiata teatrale dal titolo “In viaggio con la castagna” che proporrà un’esperienza adatta anche ai bambini a cura di Samuele Boncompagni, attore e autore dell’associazione culturale Noidellescarpediverse. Il ritrovo è fissato all’Ecomuseo della Castagna nel pieno cuore del borgo, poi gli spettatori verranno accompagnati attraverso un’antica strada selciata fino ad un castagneto dove potranno raccogliere i frutti che verranno poi portati al seccatoio, prima di concludere il percorso al mulino di Morino.

Ogni tappa sarà resa ancor più suggestiva dalle storie e dalle leggende raccontate da Boncompagni che, tratte dalla tradizione, faranno scoprire l’importanza di un frutto che per secoli è stato alla base dell’economia e dell’alimentazione di molte località montane. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà comunque all’interno dello stesso Ecomuseo. «Il castagno – spiega Boncompagni, – era chiamato l’albero del pane e la castagna era la ghianda di Giove, dunque la cultura di questo frutto è stata tramandata e raccontata fin dalla mitologia. La passeggiata attraverserà i vicoli del borgo, il fascino della natura e i colori dell’autunno, proponendo un pomeriggio capace di emozionare e di far scoprire la castagna attraverso luoghi e racconti».

La passeggiata si concluderà in piazza San Michele dove, alle 18.00, tutti i presenti potranno mettersi alla prova nella castratura delle castagne o visitare l’Ecomuseo, mentre dalle 19.30 inizierà la cena nei locali al chiuso tra crostini, baldino, brice e vin brulè, accompagnata dalla musica del gruppo folcloristico casentinese de I Badalischi. La prima giornata della Festa di Castagnatura proseguirà infine alle 21.00 nell’antica cappella del sepolcreto con un concerto dei Vallesanta Corde che proporrà una contaminazione di suoni e generi da ogni angolo del mondo. «Raggiolo è uno dei borghi più belli d’Italia – commenta Paolo Schiatti, presidente della Brigata di Raggiolo, – e in occasione della Festa di Castagnatura sarà possibile viverlo in tutta la sua ricchezza e le sue tradizioni, godendo del fascino dei suoi luoghi e delle sue vie più caratteristiche, delle suggestioni dell’autunno, dei sapori della gastronomia locale e della musica popolare».