Terranuova, al via i lavori di urbanizzazione del lottizzo “Badiola” per 200mila euro

Sono pronti a partire i lavori di completamento e parziale rifacimento delle opere di urbanizzazione del lottizzo “Badiola”. “Con questo intervento – afferma il Sindaco Chienni- l’amministrazione si prenderà carico direttamente della realizzazione delle opere che il lottizzante non ha portato a termine.

Lo facciamo dopo aver richiesto un accertamento tecnico preventivo ed aver escusso la fideiussione per liberare le risorse necessarie alla conclusione del progetto. Le opere riguarderanno diversi aspetti per un ammontare di circa 200000 euro. Verranno innanzitutto realizzate nuove caditoie stradali e pozzetti di ispezione per garantire la sicurezza idraulica dell’intero abitato ed un corretto funzionamento delle fognature per le acque piovane. Saranno istallati nuovi punti luce con tecnologia Led che andranno a completare la rete già esistente. In un tratto in cui il manto stradale risulta usurata la ditta provvederà ad una nuova asfaltatura, lo stesso verrà fatto per tutti i marciapiedi, quelli già presenti o in fase di realizzazione. A fianco della sede stradale verranno create una nuova banchina ed una scarpata per garantire a tutti i veicoli un transito in completa sicurezza. Successivamente, su tutta l’area verrà apposta una nuova segnaletica stradale sia verticale che orizzontale. Infine, a completamento dell’opera, un’attenzione particolare sarà rivolta alla manutenzione delle aree verdi dove si procederà all’istallazione di nuovi elementi di arredo urbano e alla piantumazione di nuovi alberi”.

“Non è l’ultimo step- prosegue il primo cittadino- una volta realizzato questo intervento procederemo a dare una pianificazione diversa ad alcune aree in modo da pervenire ad una soluzione definitiva che renda il lottizzo funzionale alle esigenze dei cittadini”.