Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna: attivato il servizio rivolto ai cittadini per il trasporto e lo smaltimento dei manufatti in amianto

I cittadini potranno rimuovere in autonomia l’amianto in modo veloce e sicuro grazie ad un semplice kit al trasporto e al conferimento provvederà Sei Toscana

È da oggi attivo il servizio di auto rimozione dei manufatti in cemento amianto per i cittadini di Terranuova. Un nuovo servizio che Sei Toscana, in collaborazione con i due Comuni e con il supporto di ATO Toscana Sud, Arpat e Asl metterà a disposizione dei cittadini per facilitare le operazioni di rimozione e smaltimento di questo particolare materiale. Il servizio, disponibile anche nel comune di Loro Ciuffenna, offrirà la possibilità ai privati cittadini di contribuire al benessere collettivo e al decoro della propria città in modo semplice ed economico, potendo rimuovere in autonomia l’amianto presente negli ambiti di pertinenza delle abitazioni o dei locali di altro genere. Con l’acquisto di un semplice kit per la rimozione, da poche decine di euro, per i cittadini sarà infatti possibile disfarsi dei materiali in modo corretto e ambientalmente sostenibile, grazie anche al contributo delle due Amministrazioni comunali che provvederanno a sostenere le spese di trasporto e smaltimento del materiale. “Il nostro impegno per liberare Terranuova dall’amianto è iniziato ormai da qualche anno – afferma il sindaco Sergio Chienni – Siamo partiti intervenendo sulle condutture idriche perché questo materiale è nocivo anche se ingerito. Adesso proseguiamo con un servizio teso ad agevolare le operazioni di smaltimento dei manufatti presenti sul territorio. Al cittadino è chiesto esclusivamente di sostenere il costo del kit contenente il materiale necessario per entrare in contatto con i manufatti e per confezionarli in modo sicuro. Sarà poi l’Amministrazione, in collaborazione con Sei Toscana, ad occuparsi delle fasi successive di trasporto e conferimento. Per le aziende esistono già dei finanziamenti in tal senso, mentre per i privati cittadini no. Per questo abbiamo pensato di dar loro un sostegno concreto promuovendo questa iniziativa”.

I cittadini che avessero la necessità di rimuovere dai loro ambiti di pertinenza manufatti in cemento amianto come canne fumarie, onduline, serbatoi (con limiti quantitativi ben precisi) potranno contattare Sei Toscana che provvederà a fornire sia le istruzioni operative, sia il kit per le operazioni di rimozione, comprensivo di tuta monouso, guanti, mascherine e soluzione apposita per isolare il materiale. Una volta eseguite le operazioni di rimozione verrà dato uno specifico appuntamento per il ritiro, che avverrà da parte di ditte specializzate direttamente nel luogo dove si trova il materiale rimosso, senza che il cittadino debba trasportarlo. Sei Toscana sta realizzando anche un video tutorial per spiegare in modo dettagliato e completo tutte le procedure da rispettare per le operazioni di rimozione.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO

I cittadini residenti a Terranuova Bracciolini possono fare richiesta chiamando il numero verde di Sei Toscana 800127484 oppure presentandosi all’Ufficio Tari, in via Lungarno 123, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30. I cittadini residenti a Loro Ciuffenna possono rivolgersi direttamente all’Ufficio Tecnico del Comune chiamando lo 055-9170151 tutti i giorni dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17.