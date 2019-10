Terranuova, entra in vigore da sabato 5 ottobre alle 21 il sistema sanzionatorio della Ztl

Conclusa la fase sperimentale prevista per legge scatterà, dalle ore 21 di sabato 5 Ottobre, il regime sanzionatorio della ZTL che ogni fine settimana resterà in attivo fino alle ore 20 della domenica.

Queste disposizioni saranno valide anche in caso di giorni festivi infrasettimanali, in questo caso il divieto di accesso avrà inizio dalle ore 21 del giorno precedente. Chi dovesse entrare all’interno della Zona a Traffico Limitato dai due varchi posti all’inizio di Via Roma ed in Via Mazzini all’intersezione con Via Medici incorrerà in una sanzione pari a 83 euro. In corrispondenza dei varchi saranno attivi, oltre ad un’adeguata cartellonistica, anche due display che indicheranno ai conducenti di tutti i veicoli lo stato della ZTL. Il transito sarà regolarmente consentito ai veicoli delle forze dell’ordine, ai mezzi di soccorso e alle persone con disabilità con specifico permesso. Tutte le categorie autorizzate sono specificate nell’apposita segnaletica verticale posta in corrispondenza dei varchi di ingresso.

L’entrata in funzione di questo nuovo metodo, più moderno ed efficiente, caratterizzato dall’utilizzo delle telecamere per controllare gli accessi permetterà di avere la sede stradale sempre libera da ogni tipo di ingombro, cosa che non avveniva quando la ZTL era garantita esclusivamente dal posizionamento di transenne mobili all’inizio delle vie interessate.