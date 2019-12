Terremoto 4.5 nel Mugello. Sentito anche nell’Aretino. Blocchi ai treni

Una scossa di terremoto 4.5 si è verificata alle 4,37 di stamani in Mugello, in provincia di Firenze, esattamente a Scarperia e San Piero.

L’epicentro a una profondità di 9 km. È stata preceduta da altre scosse, di intensità minore.

“Dalle 4.35 il traffico ferroviario sulle linee dell’Alta Velocità Bologna – Firenze, Bologna – Prato convenzionale, Prato – Pistoia, Firenze – Empoli, Firenze – Faenza, Firenze – Arezzo convenzionale e sulla direttissima Firenze – Roma fra Firenze e Valdarno, è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura” spiega Rfi.

Il sisma è stato avvertito anche nell’Aretino, come in molte altre zone della Toscana. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, anche Aretini, che si sono recati sul posto per le verifiche.

Al momento nella zona colpita si parla di tanta paura, calcinacci caduti, scuole chiuse in alcune località e notte passata in auto.