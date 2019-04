Terzo appuntamento del 2019 con il mercatale

Sabato 6 aprile ad Arezzo sotto i Portici di via Roma

Sabato 6 aprile dalle 9 alle 19 sotto i Portici di via Roma in concomitanza con il primo giorno di Fiera Antiquaria, ecco un nuovo appuntamento con “Il Mercatale” di Arezzo promosso e coordinato dalla Confesercenti Arezzo. “Saranno dieci le aziende – annuncia Lucio Gori di Confesercenti – presenti per questo terzo appuntamento del 2019.

Per questa edizione che precede le festività di Pasqua segnaliamo la cioccolata artigianale gradita a grandi e piccoli oltre agli infusi, alle tisane e allo zafferano di un’azienda agricola umbra del Trasimeno. È nostra intenzione promuovere e valorizzare la rete del Mercatale di Arezzo il cui patrimonio di prodotti e professionalità non può essere disperso”.

Contenuti Sponsorizzati

“Il Mercatale – commenta Lucio Gori di Confesercenti – ha un disciplinare che prevede la partecipazione di aziende agricole e artigianali, di prodotti km 0 o comunque della provincia di Arezzo, in base alla stagionalità. Le finalità della manifestazione sono principalmente quelle della promozione e della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari aretine con una selezione di prodotti tra cui formaggi, salumi, marmellate, tartufi, olio, verdura e frutta di stagione.

Prelibatezze inserite in un percorso di attrazione turistica del centro storico in concomitanza con la Fiera Antiquaria”. Quindi appuntamento domani, sabato 6 aprile con il Mercatale presso i Portici di via Roma.