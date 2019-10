Tornano i Colloqui Internazionali di Cortona. Dal 16 al 18 ottobre la XXII edizione

Colloqui internazionali di Cortona, dal 16 al 18 ottobre la XXII edizione

Tornano, dopo un breve periodo di pausa, i Colloqui internazionali di Cortona, giunti quest’anno alla XXII edizione. L’appuntamento, organizzato e promosso dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Regione Toscana e Comune di Cortona, è in programma a Cortona dal 16 al 18 ottobre prossimi.

‘Social trasformation in a digital world’ è il titolo della tre giorni di ricerca, scambio e confronto tra studiosi europei e protagonisti del mondo dell’impresa e dell’innovazione sulle potenzialità connesse alla rivoluzione digitale per le persone, le imprese e i territori. Una riflessione partecipata sulle trasformazioni sociali, economiche e culturali innescate dal progresso tecnologico e dalle sfide di sostenibilità, con particolare riferimento ai nuovi modelli relazionali ed economici improntati a una maggiore equità, che valorizzano il capitale umano e i territori.

Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati con l’assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, il presidente della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli Carlo Feltrinelli ed il il responsabile Ricerca e Sviluppo della Fondazione Francesco Grandi.

“Si riapre un confronto – ha detto l’assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo – sui processi di trasformazione indotti dalle nuove tecnologie e sull’impatto che queste determinano sul territorio, sulla formazione, sui diritti di cittadinanza. Un format innovativo che affianca alla speculazione politica sui temi e sull’indagine tecnica, un confronto vero tra i portatori di interessi ed i soggetti istituzionali. Saranno poste tutta una serie di domande, su come i processi innovativi stanno determinando profonde trasformazioni sul tessuto economico e sociale dei territori e in che misura queste possono innescare criticità nuove oppure nuove opportunità. E rispetto a questi scenari si indagherà su quali possono essere i ruoli di chi deve assumere decisioni e scelte. Un processo di speculazione intellettuale che punta a ripercorrere la costruzione di un pensiero e che, davanti a scelte importanti, cerca di d are risposte altrettanto importanti. L’evento è anche divulgativo delle opportunità offerte dai fondi europei. Alla call hanno risposto 52 ricercatori per 30 posti”.

“I Colloqui – ha spiegato Carlo Feltrinelli – sono incontri nati per coinvolgere studiosi e ricercatori di altissimo livello in un confronto su temi trasversali, ma anche per trasferire competenze agli attori del territorio, a chi deve fare scelte e prendere decisioni. I temi saranno trattati secondo un approccio multidisciplinare, con l’ambizione di diventare una sorta di hub di competenze e di mettere a fuoco un’agenda di priorità alternative. Con i Colloqui vogliamo creare un pensiero che superi l’assuefazione generale e che vada oltre il dibattito spiccio che trova spazio sui media. Siamo felici di riprendere questa tradizione dopo un periodo di pausa e ringrazio la Regione Toscana per aver compreso l’importanza dell’evento”.