Tra sanità pubblica e privata quale rapporto? Convegno organizzato dalla Cisl Fp e Cisl Confederale

Un convegno pubblico per parlare del rapporto tra Sanità Pubblica e Sanità Privata. Martedì 22 ottobre alle 9.30, presso l’auditorium dell’ospedale San Donato, CISL confederale e CISL Funzione Pubblica di Arezzo propongono alla cittadinanza una riflessione su lavoro e servizi per la salute che metta a confronto le migliori esperienze nazionali per coniugare pubblico e privato in una sinergia efficace per tutti i cittadini.

“I lavoratori della sanità sono i primi interessati a che si sviluppino rapporti di stretta correlazione che riconoscano pari dignità ad operatori ed offerta sanitaria” – spiega Maurizio Milanesi – segretario generale della Cisl Fp aretina.

In un momento complicato in cui le risorse sono poche e mancano gli investimenti, pensare alle prospettive di un modello sanitario toscano in cui sempre meglio poter sfruttare un rapporto di collaborazione virtuosa è una necessità e un’occasione da non perdere, anzi da sviluppare con coraggio.

“Il sistema sanitario pubblico non può né deve essere in concorrenza con quello privato, ci immaginiamo invece un futuro dove, con meccanismi chiari e trasparenti, si possa mettere a sistema una maggiore compartecipazione per risolvere problemi annosi e dolenti che spesso impongono ai pazienti scelte onerose o addirittura di tralasciare cure e interventi” – incalza Silvia Russo – segretaria confederale con delega alla contrattazione sociale e sanitaria –

La CISL presenterà e guiderà l’iniziativa con un parterre nutrito di professionisti e politici che porteranno il loro contributo: il direttore generale dell’Ausl sud est toscana Antonio D’Urso e il direttore del Centro Chirurgico Toscano Stefano Tenti, il presidente dell’associazione Italia in Salute Federico Gelli, l’on. Stefano Mugnai componente FI nella commissione Affari Sociali della Camera, l’assessore alle politiche sociali e sanitarie del comune di Arezzo Lucia Tanti, la vice-presidente del consiglio regionale Lucia De Robertis, la segretaria regionale confederale della CISL con delega alle politiche sociali e sanitarie Francesca Ricci e l’assessore regionale al diritto alla salute e al welfare Stefania Saccardi. Chiuderà l’incontro il segretario generale nazionale della Cisl Fp Maurizio Petriccioli.