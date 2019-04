Transenne e limitazioni al traffico nell’area ex OPN al Pionta

“UN PAESE CHE DIVENTA COMUNITA’”

LA “FESTA DELLA PRIMAVERA” RADDOPPIA PER CELEBRARE LA 40ESIMA EDIZIONE

L’evento, promosso dalla Parrocchia di San Donato di Castelnuovo dei Sabbioni e Neri, con il patrocinio ed il supporto dell’Amministrazione Comunale, nel 2019 taglia il traguardo delle 40 edizioni con un programma ricco come non mai. A tal punto che gli organizzatori hanno deciso di distribuire gli eventi in programma in due fine settimana. Si parte venedì 29 marzo. Chiusura domenica 7 aprile

“Un paese che diventa comunità”. Sta tutto nello slogan scelto dagli organizzatori lo spirito che ha guidato la preparazione della 40esima edizione della “Festa della Primavera” di Castelnuovo dei Sabbioni. L’evento promosso dalla Parrocchia di San Donato con il supporto ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, quest’anno come non mai ha coinvolto l’interà comunità castelnuovese.

A tal punto che, per celebrare il traguardo delle 40 edizioni, è stato deciso di raddoppiare i giorni della festa, distribuiti in due fine settimana: 29, 30 e 31 marzo e 5, 6 e 7 aprile. Alcuni cenni sul programma.

La festa si aprirà subito con un grande appuntamento. Venerdì 29 marzo alle 21 e 15 nella chiesa di San Donato ci sarà l’incontro con Don Luigi Verdi della Fraternità di Romena. Un incontro per avvicinare le persone alla Chiesa e per far riflettere giovani e adulti sulla necessità di una vita più autentica e un tessuto diverso di relazioni.

Domenica 31 marzo al mattino spazio per il raduno di MTB (Mountain bike) di primavera.

Nel fine settimana successivo, domenica 7 aprile, alle 10 la simulazione maxiemergenza a cura del “Gruppo Simulatori” della Fedazione Regionale delle Misericordie della Toscana, in collaborazione con la Misericordia di San Giovanni Valdarno sezione di Cavriglia. Nel pomeriggio alle 14 e 30 il gran finale con “Alice in the wonderland”, spettacolo itinerante per grandi e piccini per le vie del paese con Alice ed i suoi amici trampolieri, giocolieri, maghi e tante sorprese.

40° “FESTA DELLA PRIMAVERA”

SAGRA DELLE FRITTELLE

29-30-31 MARZO 5-6-7 APRILE 2019

VENERDI’ 29 MARZO

Ore 21,15: Nella chiesa parrocchiale “TORNIAMO UMANI” Veglia di preghiera di e con DON GIGI VERDI della Fraternità di Romena.

SABATO 30 MARZO

Dalle ore 10:00 fino a tarda sera: apertura stand gastronomici con frittelle, porchetta e panini.

Torneo di calcio “piccoli amici 2013” organizzato dalla USD CASTELNUOVESE

Ore 14:30: “MINIGREST…IN ATTESA DELL’ESTATE!” Pomeriggio di giochi ed attività “in stile GREST” per bambini e ragazzi a cura del Gruppo Giovani della Parrocchia. Iscrizioni in Parrocchia e dai catechisti.

Torneo di calcio “Piccoli amici 2012” organizzato dalla “USD CASTELNUOVESE”

Ore 18:00: Santa Messa

Ore 21.15 c/o Sala Poggi SPETTACOLO TEATRALE “L’ONDA” a cura di “Associazione Itinerari Pedagogici” in collaborazione con “Diesis Teatrango” e l’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Castelnuovo.

DOMENICA 31 MARZO

Ore 7,00 XIII Raduno provinciale “ENALCACCIA”

Ore 8,15: 4° “Raduno MTB di Primavera” a cura del “G.S. Cicli Gaudenzi”. Raduno non competitivo con percorso lungo (25 km) e corto (18 km). Iscrizioni sul posto la mattina stessa. Per info 3288119380 Massimo

Ore 8:30 Santa Messa

Ore 9:30: apertura degli stand gastronomici con frittelle, porchetta e panini.

Ore 11:30: Santa Messa

Dalle ore 12,00: GRIGLIATA MISTA e altri prodotti alla brace (anche da asporto)

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 “STORIA DELLA CANZONE ITALIANA” Spettacolo musicale dal vivo realizzato dagli allievi della “Scuola di canto moderno Filippo Paci e Sara Sandoli”

Ore 18,00 “TOMBOLONE DI PRIMAVERA” PREMI: Quintina – spalla. Tombola 500 euro. Vendita cartelle durante la festa.

STAND APERTI FINO A TARDA SERA CON GRIGLIATA DI CARNE DA ASPORTO

VENERDI’ 5 APRILE

Dalle ore 19 Apericena c/o la “Pizzeria Amaranto” Circolo ARCI. Iscrizioni in parrocchia e al Circolo. 10 euro adulti, 5 euro bambini.

Ore 21,15 Sala Poggi “IL CORAGGIO DI RIDERE” Incontro e testimonianza con il Dott. Francesco Pisani, Clown/Dottore all’Ospedale Cisanello di Pisa, in collaborazione con le Associazioni “Ridolina” di Pisa e “La valigia dei sorrisi” di Arezzo



SABATO 6 APRILE

Dalle ore 10:00 fino a tarda sera: apertura stand gastronomici con frittelle, porchetta e panini. STAND “I SAPORI DI SICILIA” Cannoli e arancini preparati espressi da esperti cuochi siciliani con prodotti o.g.p.

Torneo di calcio “Pulcini 2009” organizzato dalla USD CASTELNUOVESE

Ore 14:30: “MINIGREST…IN ATTESA DELL’ESTATE!” Pomeriggio di giochi ed attività “in stile GREST” per bambini e ragazzi a cura del Gruppo Giovani della Parrocchia. Iscrizioni in Parrocchia e dai catechisti.

In chiesa e nel salone parrocchiale Esposizione del 37° Concorso di Pittura estemporanea “I RICORDI DI BAMBINO, I SOGNI DI UNA COMUNITA’” per i ragazzi delle scuole elementari e medie del Comune di Cavriglia, con il contributo della Famiglia Rossinelli, in memoria del figlio Paolo.

Dalle ore 19,30 alle ore 23: Stand con birreria, paninoteca, cannoli e arancini siciliani. Musica live in piazza con i “PINK FROG PROJECT”.

DOMENICA 7 APRILE

Ore 8,30 S. Messa

Dalle ore 10:00 fino a tarda sera: apertura stand gastronomici con frittelle, porchetta e panini. STAND “I SAPORI DI SICILIA” Cannoli e arancini preparati espressi da esperti cuochi siciliani con prodotti o.g.p.Ore 10: SIMULAZIONE MAXIEMERGENZA a cura del “Gruppo Simulatori” della Fed. Reg. Misericordie della Toscana, in collaborazione con la Misericordia di S. Giovanni V.no e sez. di Cavriglia.

Ore 11,30 S. Messa

Dalle ore 12,00: GRIGLIATA MISTA e altri prodotti alla brace (anche da asporto)

Torneo di calcio “Esordienti 2007” organizzato dalla USD CASTELNUOVESE

Dalle ore 14,30 GRAN FINALE CON “ALICE IN THE WONDERLAND” Pomeriggio di spettacolo itinerante per grandi e piccini per le vie del paese con Alice ed i suoi amici trampolieri, giocolieri, maghi e…tante sorprese! Al termine animazione “WHITE BALLOONS” con volo di palloncini. A cura della COMPAGNIA TEATRALE “ACCADEMIA CREATIVA” di Bastia Umbra.

Ore 18:00: Premiazione del torneo di calcio, del 37° concorso di Pittura estemporanea, del concorso per il logo ufficiale della scuola “D.Alighieri”.

Ore 18,30: consegna attestati ai volontari della Misericordia di S. Giovanni V.no e della sez. di Cavriglia del Corso di Livello Base ed Avanzato. Estrazione della sottoscrizione interna a premi.