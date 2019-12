Trasferta a Sesto Fiorentino per il Volley Club Arezzo

Decima giornata del campionato regionale di serie C vedrà i Botoli impegnati nella difficile trasferta di Sesto Fiorentino.

A pochi match dal giro di boa i ragazzi di coach Rossi proveranno ad impensierire una delle formazioni più in palla del campionato, i fiorentini di coach Marchi sono infatti reduci da ottimi risultati, hanno infatti battuto consecutivamente Siena e Scandicci che sono tra le formazioni accreditate alla vittoria finale.

Gli avversari di giornata stazionano al momento in quinta posizione con tre punti di vantaggio sugli aretini.

“ Sarà un test molto importante per vedere il livello di gioco raggiunto in questa fase del campionato, loro sono un avversario davvero tosto” – prosegue coach Rossi- “ dalla nostra non abbiamo davvero nulla da perdere, daremo tutto per impensierire i padroni di casa e continuare la striscia positiva”.

L’appuntamento è per Sabato 21 ore 21:15 al Pala Lilly a Sesto Fiorentino.