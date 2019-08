Un grande giocatore di Serie A sceglie Arezzo, Marco Evangelisti nuovo tecnico della SBA

Non si ferma la crescita della Scuola Basket Arezzo che è orgogliosa di comunicare l’ingaggio di Marco Evangelisti come nuovo coach del settore giovanile amaranto. Evangelisti, viene da tanti campionati da giocatore in Serie A, di cui gli ultimi cinque trascorsi ad Agrigento dove ha chiuso la sua esperienza nella stagione appena conclusa. Icona della pallacanestro aretina e valdarnese per le tante stagioni vissute da protagonista ad alto livello, Marco è fratello di Andrea che è stato uno dei primi giocatori della Scuola Basket Arezzo nel campionato di Serie C1 2003/2004.

In Sicilia aveva abbinato la carriera di giocatore con quella di allenatore e i risultati non sono tardati ad arrivare con la conquista della finale regionale Under 13 da capo allenatore nel campionato 2019/2020. Al suo primo anno con la SBA si dedicherà a 360 gradi alla causa amaranto, da allenatore seguirà in prima persona il gruppo Under 18 Silver, affiancherà Umberto Vezzosi per proseguire il suo percorso di crescita come allenatore ed istruttore, ma soprattutto metterà a dispozione la sua esperienza di grande tiratore di Serie A lavorando individualmente con i migliori prospetti del vivaio amaranto.

Queste le parole di Marco Evangelisti: “Quando ho sentito il Presidente Castelli ci siamo piaciuti subito e mi ha colpito la sua voglia di inserirmi nel progetto SBA. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con Umberto Vezzosi che conosco e che reputo uno dei miglior allenatori italiani di settore giovanile.

E’ certamente il meglio che può chiedere un coach come me che vuole accrescere ulteriormente il bagaglio tecnico dopo aver intrapreso da tre anni la carriera di allenatore ad Agrigento, allenando le formazioni Under 13 e Minibasket” “Ho giocato a basket per 30 anni” prosegue Evangelisti “raggiungendo alti livelli lavorando tanto sui fondamentali, mi sono “creato da solo” come giocatore e quindi sono certo di poter trasmettere ai ragazzi il lavoro sui particolari, curando i dettagli sia tecnici che tattici. Ho grande energia e voglia di far bene e non vedo l’ora di essere in palestra.” Raggiante il Presidente Castelli per l’ultimo innesto che accresce ulteriormente il livello dello staff SBA: “Sono estremamente contento ed orgoglioso di avere portato Marco Evangelisti ad Arezzo, in particolar modo mi hanno colpito le sue parole quando ci siamo sentiti per la prima volta, fin da subito ho percepito la stessa personalità del fratello Andrea a cui sono molto legato.

Quando Marco ha espresso la volontà di proseguire la sua eccezionale carriera cestistica nel ruolo di allenatore e ha detto che avrebbe scelto Arezzo come destinazione, mi è venuta la pelle d’oca. Sono estremamente contento di avere un giocatore di serie A2 così in forma per ogni evenienza ed a completa disposizione dei nostri ragazzi giovani e questo mi riempie di orgoglio. Non poteva esserci notizia migliore a pochi giorni dall’inizio della stagione anche perchè sono rimasto estremamente colpito dalla sua piena disponibilità a qualunque tipo di chiamata.”